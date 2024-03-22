Увлекает с первой минуты: какой мини-сериал можно посмотреть с детьми и подростками

Совместный просмотр фильмов и сериалов – это прекрасная возможность отдохнуть и удачно провести время вместе. Кинокартины не только развлекают, но и дают ценные уроки и помогают узнать друг о друге больше.

Кино 24 подобрал небольшой сериал, который можно посмотреть с детьми за один или несколько теплых семейных вечеров. Особенно он понравится подросткам, ведь поднимает важные для них проблемы.

Интересно 2 топовые мини-сериалы Netflix, которые можно посмотреть за выходные

Какой мини-сериал посмотреть с детьми

"Дэш и Лили" (Dash & Lily) – американский комедийный сериал, состоящий из 1 сезона, в котором 8 серий. Его можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix. Кинокартину создали в 2020 году на основе серии подростковых романов писателей Рэйчел Кон и Дэвида Левитана.

Романтическая история происходит накануне Рождества в Нью-Йорке. Дэш и Лили – двое незнакомцев, которые общаются через переписку. Они делают записи по очереди в разных местах города. Авантюристка и интеллектуал сначала кажутся противоположностями, но впоследствии оказывается, что у них много общего.

В сюжете много магии, иногда банальной романтики, но одновременно динамичности и увлекательности. Поэтому вы не сможете оторваться от сериала.

"Дэш и Лили": смотрите трейлер онлайн

Рейтинг сериала по IMDb – 8.1. В целом его положительно оценили критики. К тому же проект получил Дневную премию Эмми в трех категориях. К сожалению, мини-сериал не получил продолжения на второй сезон.

Какие еще ленты можно посмотреть с детьми

Чтобы вернуть взрослым веру в сказку, а также продемонстрировать детям невероятные истории, где добро побеждает зло, выберите фильмы-сказки.

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