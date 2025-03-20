Одним из топовых мини-сериалов на Netflix сегодня является "Лишь один взгляд". Кстати, в этой ленте сыграл Цезарий Лукашевич, который также известен своей ролью в важном украинском фильме "Буча", передает Кино 24.

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О чем сюжет сериала "Только один взгляд"

В центре сюжета – тридцатилетняя Грета, которая пятнадцать лет назад чудом выжила в пожаре, вспыхнувшем во время концерта. Эта трагедия унесла много жизней, но сама женщина не помнит, что именно произошло в ту ночь. Однако воспоминания о тех событиях продолжают преследовать ее в кошмарах, снова и снова возвращаясь к ней в ночные кошмары.

Однажды, забирая фотографии из фотостудии, Грета находит снимок, на котором изображены четыре молодых человека. Один из них сильно напоминает ее мужа. Это открытие становится для нее настоящим шоком. Когда она показывает это фото своему мужу, он внезапно исчезает, оставляя ее в полной темноте, не зная, куда делся и что произошло.

"Лишь один взгляд": смотрите онлайн трейлер сериала

В процессе расследования Грета начинает выяснять, что это фото связано с трагическими событиями прошлого, которые до сих пор не отпускают ее. С каждым новым шагом она все больше погружается в тайны, которые были скрыты много лет. Это открытие меняет всю ее жизнь, заставляя ее противостоять собственным страхам и забытым воспоминаниям, что, казалось бы, остались в прошлом, но до сих пор имеют огромное влияние на ее настоящее.