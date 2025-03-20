Одним із топових мінісеріалів на Netflix сьогодні є "Лише один погляд". До речі, у цій стрічці зіграв Цезарій Лукашевич, який також відомий своєю роллю у важливому українському фільмі "Буча", передає Кіно 24.

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Про що сюжет серіалу "Лише один погляд"

У центрі сюжету – тридцятирічна Грета, яка п'ятнадцять років тому дивом вижила в пожежі, що спалахнула під час концерту. Ця трагедія забрала багато життів, але сама жінка не пам'ятає, що саме сталося в ту ніч. Однак спогади про ті події продовжують переслідувати її у кошмарах, знову і знову повертаючись до неї в нічні жахіття.

Одного дня, забираючи фотографії з фотостудії, Грета знаходить знімок, на якому зображено чотирьох молодих людей. Один із них сильно нагадує її чоловіка. Це відкриття стає для неї справжнім шоком. Коли вона показує це фото своєму чоловіку, він раптово зникає, залишаючи її в повній темряві, не знаючи, куди подівся і що сталося.

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У процесі розслідування Грета починає з'ясовувати, що це фото пов'язане з трагічними подіями минулого, які досі не відпускають її. З кожним новим кроком вона все більше занурюється в таємниці, що були приховані багато років. Це відкриття змінює все її життя, змушуючи її протистояти власним страхам і забутим спогадам, що, здавалося б, залишилися в минулому, але досі мають величезний вплив на її сьогодення.