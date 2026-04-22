Этот сериал станет вашим любимым: что посмотреть с интересным сюжетом

На этот раз в объектив внимания попал просто фантастический сериал "Люцифер". Он рассказывает о дьяволе, который устал от жизни в аду.

Все начинается с того, что некогда любимый ангел Господа покидает ад и начинает жить среди людей в Лос-Анджелесе. Далее в материале 24 Канал расскажет много интересного об этом сериале.

Что известно о сериале "Люцифер"?

Сериал выходил с 2016 по 2021 годы:

1 – 3 сезоны – телеканал Fox (2016 – 2018);

4 – 6 сезоны – платформа Netflix (2018 – 2021).

Жанр: криминальный детектив, фэнтези, драма, комедия (черный юмор).

Количество сезонов: 6

Количество серий: 93

Рейтинг IMDb: 8,0

Актерский состав:

Том Эллис – Люцифер Морнингстар;

Лорен Джерман – Хлоя Декер;

Кевин Алехандро – Дан Эспиноса;

Д. Б. Вудсайд – Аманадиэль;

Лесли-Энн Брандт – Мейз;

Рэйчел Харрис – доктор Линда Мартин.

Сюжет сериала

Люцифер Морнингстар буквально устал от роли повелителя ада. Он решает "переехать" на землю, где открывает ночной клуб. Сначала он живет ради собственных удовольствий: музыка, алкоголь, развлечения, человеческие слабости. Однако его жизнь меняется после знакомства с детективом полиции Хлоей Декер. Они начинают сотрудничать и расследуют убийства. У Люцифера есть особый талант заставлять людей говорить правду.

Со временем становится понятным, что судьба свела их не просто так. Люцифер постепенно раскрывается не как "чистое зло", а как сложная личность, которая борется со своей природой и ищет, кем является на самом деле.

Интересные факты