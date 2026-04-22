22 апреля, 23:58
Этот сериал станет вашим любимым: что посмотреть с интересным сюжетом

Марта Гнат
Основные тезисы
  • Сериал "Люцифер" выходил с 2016 по 2021 годы на телеканале Fox (1-3 сезоны) и платформе Netflix (4-6 сезоны).
  • Сюжет рассказывает о дьяволе, который покидает ад, открывает ночной клуб в Лос-Анджелесе и начинает сотрудничать с детективом полиции для расследования убийств.

На этот раз в объектив внимания попал просто фантастический сериал "Люцифер". Он рассказывает о дьяволе, который устал от жизни в аду.

Все начинается с того, что некогда любимый ангел Господа покидает ад и начинает жить среди людей в Лос-Анджелесе. Далее в материале 24 Канал расскажет много интересного об этом сериале.

Обратите внимание Золотой стандарт приключенческого кино или обычная ностальгия: что стоит знать о боевике "Мумия"

Сериал выходил с 2016 по 2021 годы:

  • 1 – 3 сезоны – телеканал Fox (2016 – 2018);
  • 4 – 6 сезоны – платформа Netflix (2018 – 2021).

Жанр: криминальный детектив, фэнтези, драма, комедия (черный юмор).

Количество сезонов: 6

Количество серий: 93

Рейтинг IMDb: 8,0

Актерский состав:

  • Том Эллис – Люцифер Морнингстар;
  • Лорен Джерман – Хлоя Декер;
  • Кевин Алехандро – Дан Эспиноса;
  • Д. Б. Вудсайд – Аманадиэль;
  • Лесли-Энн Брандт – Мейз;
  • Рэйчел Харрис – доктор Линда Мартин.

Люцифер Морнингстар буквально устал от роли повелителя ада. Он решает "переехать" на землю, где открывает ночной клуб. Сначала он живет ради собственных удовольствий: музыка, алкоголь, развлечения, человеческие слабости. Однако его жизнь меняется после знакомства с детективом полиции Хлоей Декер. Они начинают сотрудничать и расследуют убийства. У Люцифера есть особый талант заставлять людей говорить правду.

Со временем становится понятным, что судьба свела их не просто так. Люцифер постепенно раскрывается не как "чистое зло", а как сложная личность, которая борется со своей природой и ищет, кем является на самом деле.

"Люцифер": смотрите онлайн трейлер сериала

  • Сериал решили закрыть после 3 сезона, однако фанаты запустили кампанию SaveLucifer, а платформа Netflix спасла ленту.
  • Когда руководство перешло к Netflix, то сериал стал более динамичным и фэнтезийным, чем это было в первых сезонах.
  • Том Эллис часто сам выполнял вокальные сцены, ведь хорошо поет.
  • Интересно, что за основу сериала была взята серия комиксов издания Vertigo (DC Comics).