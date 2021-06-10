Немного странный и увлекательный мини-сериал "Локи": первые отзывы и впечатления после премьеры

На платформе Disney+ 9 июня вышел первый эпизод американского мини сериала "Локи". Лента основана на одноименном персонаже Marvel Comics. Культурные обозреватели и критики уже поделились своими отзывами после премьеры. И радует то, что большинство – положительные. Кто именно прокомментировал сериал "Локи" – читайте на Kino 24.

Первую серию сериала "Локи" критики оценили похвально. По их словам, этот сериал киновселенной Marvel – на очень высоком уровне.

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Отзывы на сериал "Локи" после премьеры первого сезона

Первый эпизод "Локи" просто фантастический. Очевидно, что Том Хиддлстон, как и раньше, идеален в этой роли, но мне нравится, как сериал расширяет киновселенную в новом направлении,

– пишет в своем Twitter шеф-редактор издания Collider.

Не оставили без внимания рецензенты и актерское мастерство Тома Хиддлстона, уверяя: "Актер идеально подошел для роли Бога шалостей".

Зрители называют ленту. Первая серия, по их мнению, получилась "немного смазанной".

Сериал начинается с плохо написанного и плохо представленного эпизода. Вторая серия – заметный шаг вперед. Все готово, чтобы как следует зажечь в сезоне

– пишет редактор Discussing Film.

Репортер Жермен Люсье сравнил сериал "Локи" с кошачьей мятой, предназначенной для поклонников Marvel. Хотя Люсье оценил интересные сюжетные ходы и новых героев.

Первый эпизод сериала очеловечивает одного из самых безжалостных и наиболее кровожадных нарциссов в фильмах Marvel,

– высказался Эрик Дегганс в материале для издания NPR.

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На Rotten Tomatoes лента получила рейтинг 95% среди зрителей. Это очень хороший показатель. В частности, и на этом вебсайте в день премьеры, 9 июня, появилось уже немало отзывов от топовых критиков:

Брайан Лоури, CNN: "Увидеть, как Том Хиддлстон повторяет свою роль злодея, как в "Торе", безусловно – имеет свои преимущества";

Эд Поттон, Times (UK): "Будем надеяться, что баланс между разговором и действием улучшится";

Питер Трэверс, ABC News: "Том Хиддлстон возвращается к роли, для которой он рожден. Он и Оуэн Уилсон – новая команда мечты Marvel в сериале, в котором есть все! Одним словом, вау!";

Венли Мо, News.com.au: "С замечательной целью, не говоря о сногсшибательном дизайне и игривой химии между Томом Хиддлстон и Оуэном Уилсоном," Локи "представляет собой амбициозный, стильный и увлекательный сериал, который расширяет вселенную Marvel до следующего уровня" и т.д..

График выхода серий сериала "Локи"

Сериал выходит на Disney+ каждую неделю, по средам.

1 эпизод – 9 июня 2021 года;

2 эпизод – 16 июня 2021 года;

3 эпизод – 23 июня 2021 года;

4 эпизод – 30 июня 2021 года;

5 эпизод – 7 июля 2021 года;

6 эпизод – 14 июля 2021 года.

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