Немного странный и увлекательный мини-сериал "Локи": первые отзывы и впечатления после премьеры

На платформе Disney+ 9 июня вышел первый эпизод американского мини сериала "Локи". Лента основана на одноименном персонаже Marvel Comics. Культурные обозреватели и критики уже поделились своими отзывами после премьеры. И радует то, что большинство – положительные. Кто именно прокомментировал сериал "Локи" – читайте на Kino 24.
Первую серию сериала "Локи" критики оценили похвально. По их словам, этот сериал киновселенной Marvel – на очень высоком уровне.
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Отзывы на сериал "Локи" после премьеры первого сезона
Первый эпизод "Локи" просто фантастический. Очевидно, что Том Хиддлстон, как и раньше, идеален в этой роли, но мне нравится, как сериал расширяет киновселенную в новом направлении,
– пишет в своем Twitter шеф-редактор издания Collider.
Не оставили без внимания рецензенты и актерское мастерство Тома Хиддлстона, уверяя: "Актер идеально подошел для роли Бога шалостей".Зрители называют ленту смешной, немного странной и одновременно увлекательной. Первая серия, по их мнению, получилась "немного смазанной".
Сериал начинается с плохо написанного и плохо представленного эпизода. Вторая серия – заметный шаг вперед. Все готово, чтобы как следует зажечь в сезоне
– пишет редактор Discussing Film.
Репортер Жермен Люсье сравнил сериал "Локи" с кошачьей мятой, предназначенной для поклонников Marvel. Хотя Люсье оценил интересные сюжетные ходы и новых героев.
Первый эпизод сериала очеловечивает одного из самых безжалостных и наиболее кровожадных нарциссов в фильмах Marvel,
– высказался Эрик Дегганс в материале для издания NPR.
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На Rotten Tomatoes лента получила рейтинг 95% среди зрителей. Это очень хороший показатель. В частности, и на этом вебсайте в день премьеры, 9 июня, появилось уже немало отзывов от топовых критиков:
- Брайан Лоури, CNN: "Увидеть, как Том Хиддлстон повторяет свою роль злодея, как в "Торе", безусловно – имеет свои преимущества";
- Эд Поттон, Times (UK): "Будем надеяться, что баланс между разговором и действием улучшится";
- Питер Трэверс, ABC News: "Том Хиддлстон возвращается к роли, для которой он рожден. Он и Оуэн Уилсон – новая команда мечты Marvel в сериале, в котором есть все! Одним словом, вау!";
- Венли Мо, News.com.au: "С замечательной целью, не говоря о сногсшибательном дизайне и игривой химии между Томом Хиддлстон и Оуэном Уилсоном," Локи "представляет собой амбициозный, стильный и увлекательный сериал, который расширяет вселенную Marvel до следующего уровня" и т.д..
График выхода серий сериала "Локи"
Сериал выходит на Disney+ каждую неделю, по средам.
- 1 эпизод – 9 июня 2021 года;
- 2 эпизод – 16 июня 2021 года;
- 3 эпизод – 23 июня 2021 года;
- 4 эпизод – 30 июня 2021 года;
- 5 эпизод – 7 июля 2021 года;
- 6 эпизод – 14 июля 2021 года.
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Интересные факты о сериале "Локи"
- Работа над сериалом началась в начале 2020 года. Рабочее название проекта – "Речной круиз";
- Исполнитель главной роли Том Хиддлстон был в курсе того, что его персонажу "подарят" собственный проект еще до выхода на экраны "Мстителей: Война бесконечности". Озвучив дату премьеры, он также рассказал, что с нетерпением ожидает погружения в абсолютно новый сюжет и встречи с неожиданными противниками. По словам актера, выход мини-сериала состоится только благодаря фанатам Вселенной Marvel;
- Зрители и критики были разочарованы представленным в 2019 году логотипом проекта. Он показался каким-то бледным и невыразительным. Однако шоураннеры объяснили, что главной задачей дизайнеров была не привлекательность, а содержание: постер содержит намеки на сюжет сериала.
- На роль ведущего сценариста сериала был приглашен Майкл Уолдрон. Поклонникам американской мультипликации он известен как один из авторов культового "Рика и Морти".