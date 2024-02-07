Узнайте в материале 24 Канала, какой турецкий сериал вам стоит посмотреть, если вы хотите удачно провести вечер. Готовьте попкорн, ведь оторваться от экрана будет невозможно

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Турецкий мини-сериал, от которого невозможно оторваться

Это сериал "Мистер ошибка" – история об Эзги, которая мечтает о настоящей любви, но она имеет проблемы в отношениях с парнями и ей никогда не удается построить хорошие отношения.

Однажды она знакомится с Озгюром – успешным владельцем бара, который не очень серьезно относится к жизни. После того как Озгюр узнает о проблемах девушки, он решает помочь ей и становится ее наставником.

Сериал имеет 14 эпизодов по 50 минут.

В главных ролях: Джан Яман, Озге Гюрел, Гурген Оз, Фатма Топташ и другие.

"Мистер ошибка": смотрите онлайн трейлер сериала

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Не только "Мистер ошибка": список турецких сериалов