Дізнайтесь в матеріалі 24 Каналу, який турецький серіал вам варто переглянути, якщо ви хочете вдало провести вечір. Готуйте попкорн, адже відірватись від екрана буде неможливою

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Турецький мінісеріал, від якого неможливо відірватись

Це серіал "Містер помилка" – історія про Езгі, яка мріє про справжнє кохання, але вона має проблеми в стосунках з хлопцями і їй ніколи не вдається побудувати хороші взаємини.

Одного разу вона знайомиться з Озгюром – успішним власником бару, який не дуже серйозно ставиться до життя. Після того, як Озгюр дізнається про проблеми дівчини, він вирішує допомогти їй і стає її наставником.

Серіал має 14 епізодів по 50 хвилин.

У головних ролях: Джан Яман, Озге Гюрел, Гурген Оз, Фатма Топташ та інші.

"Містер помилка": дивіться онлайн трейлер серіалу

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