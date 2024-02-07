Дізнайтесь в матеріалі 24 Каналу, який турецький серіал вам варто переглянути, якщо ви хочете вдало провести вечір. Готуйте попкорн, адже відірватись від екрана буде неможливою
Дивіться також Що подивитися після роботи: 5 нових фільмів для гарного настрою
Турецький мінісеріал, від якого неможливо відірватись
Це серіал "Містер помилка" – історія про Езгі, яка мріє про справжнє кохання, але вона має проблеми в стосунках з хлопцями і їй ніколи не вдається побудувати хороші взаємини.
Одного разу вона знайомиться з Озгюром – успішним власником бару, який не дуже серйозно ставиться до життя. Після того, як Озгюр дізнається про проблеми дівчини, він вирішує допомогти їй і стає її наставником.
Серіал має 14 епізодів по 50 хвилин.
У головних ролях: Джан Яман, Озге Гюрел, Гурген Оз, Фатма Топташ та інші.
"Містер помилка": дивіться онлайн трейлер серіалу
Не лише "Містер помилка": список турецьких серіалів
- "Королева ночі"
- "Особистість"
- "Шармаран"
- "Зимородок"
- "Постукай у мої двері"
- "Сім'я"
- "Мене звуть Фарах"
- "Кравець" та інші.