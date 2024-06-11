Фанаты Netflix назвали шедевральный сериал, который доводит до слез: о чем он рассказывает

На Netflix можно посмотреть один из самых популярных сериалов 2019 года. Он заполонил внимание критиков и зрителей, ведь способен коснуться сердца каждого.

Речь идет об американской криминальной драме "Когда они нас увидят". На авторитетном сайте IMDb она имеет рейтинг 8,8/10. Мини-сериал занял 50 место среди лучших шоу за все время.

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Мини-сериал на Netflix, доводящий до слез

Как отзываются фанаты Netflix, этот сериал заставляет плакать и не оставляет равнодушным. Вот как о нем отозвалась юмористка Мэди Смис.

Иногда картина такая сильная. Ты можешь ее посмотреть только один раз... Этот сериал заставил меня заплакать в конце. Замечательный сериал, в целом понравилось на 10/10,

– высказалась она.

Подобные комментарии оставляют другие киноманы:

"Блестяще, но разбивает сердце";

"Это очень расстраивает. Но стоит просмотра";

"Очень мощно. Не могла выбросить его из головы в течение недели. Была так расстроена";

"Это замечательный сериал, который действительно довел меня до слез. Не смогу посмотреть его второй раз";

"Тяжело, я плакала словно ребенок. Замечательный сериал. Осознание, что это реальная история жизни, делает его более болезненным".

"Когда они нас увидят": смотрите трейлер онлайн

"Когда они нас увидят": описание сериала

События сериала основаны на судебном следствии в США в 1989 году. Его другое название – дело "пятерки из Центального парка". Пятеро афро- и латиноамериканцев признали виновными в изнасиловании 28-летней девушки. Их посадили в тюрьму, но в 2002 сняли все обвинения.

Это произошло тогда, когда настоящий преступник признался о своем поступке. К тому времени он уже отбывал наказание в тюрьме по другим делам.

Сериал поднимает сложные темы: последствия постоянного расизма, глобальная несправедливость, социальные предубеждения.