После выхода трейлера: Джоан Роулинг высказалась о сериале о Гарри Поттере
- Джоан Роулинг выразила свою радость относительно будущего сериала о Гарри Поттере, назвав его невероятным.
- Актер Паапа Эссиеду, выбранный на роль Северуса Снейпа, сталкивается с расистскими угрозами из-за своего участия в сериале.
На днях вышел первый трейлер сериала о Гарри Поттере от HBO, который получил разные отзывы от фанатов культовой истории. Свое мнение высказала и автор серии книг о мальчике, который выжил, Джоан Роулинг.
Британская писательница прокомментировала будущий сериал в социальной сети X.
Что Джоан Роулинг сказала о сериале о Гарри Поттере?
Один из пользователей написал, что трейлер к сериалу о Гарри Поттере "выглядит просто потрясающе". Он поделился, что с нетерпением ждет его, как и, видимо, остальной мир".
В заметке пользователь отметил Джоан Роулинг, а она ответила в комментариях:.
Это будет невероятно. Я такая счастливая,
– написала писательница.
Как пишет Deadline, некоторые критикуют будущую экранизацию книг о Гарри Поттере от HBO. Хотя вышел только трейлер сериала, фаны уже сравнивают его с серией фильмов.
Есть люди, что недовольны выбором актера на роль Северуса Снейпа. Недавно Паапа Эссьеду рассказал, что получает угрозы расистского характера из-за участия в сериале. Дело в том, что он темнокожий.
Что известно о сериале о Гарри Поттере?
Съемки сериала о Гарри Поттере начались прошлым летом в Великобритании. Премьера первого сезона запланирована на Рождество 2026 года.
"Золотое трио" – Гарри, Ронна и Гермиону сыграли Доминик Маклафлин, Алистер Стаут и Арабелла Стэнтон. К актерскому составу также присоединились Джон Литгоу (Албус Дамблдор), Джанет Мактир (Минерва Макгонагалл), Ник Фрост (Рубеус Хагрид) и другие.
Шоураннером экранизации стала Франческа Гардинер.
HBO создал сериал в сотрудничестве с Brontë Film and TV и Warner Bros. Television.