После выхода трейлера: Джоан Роулинг высказалась о сериале о Гарри Поттере

На днях вышел первый трейлер сериала о Гарри Поттере от HBO, который получил разные отзывы от фанатов культовой истории. Свое мнение высказала и автор серии книг о мальчике, который выжил, Джоан Роулинг.

Британская писательница прокомментировала будущий сериал в социальной сети X.

Кстати Неужели украинская актриса сыграла в сериале "Гарри Поттер": что об этом пишут в сети

Что Джоан Роулинг сказала о сериале о Гарри Поттере?

Один из пользователей написал, что трейлер к сериалу о Гарри Поттере "выглядит просто потрясающе". Он поделился, что с нетерпением ждет его, как и, видимо, остальной мир".

В заметке пользователь отметил Джоан Роулинг, а она ответила в комментариях:.

Это будет невероятно. Я такая счастливая,

– написала писательница.

Джоан Роулинг о сериале о Гарри Поттере / Скриншот с X

Как пишет Deadline, некоторые критикуют будущую экранизацию книг о Гарри Поттере от HBO. Хотя вышел только трейлер сериала, фаны уже сравнивают его с серией фильмов.

Есть люди, что недовольны выбором актера на роль Северуса Снейпа. Недавно Паапа Эссьеду рассказал, что получает угрозы расистского характера из-за участия в сериале. Дело в том, что он темнокожий.

Что известно о сериале о Гарри Поттере?