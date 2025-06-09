HBO объявил новых актеров сериала о Гарри Поттере: кто сыграет Малфоев и Дурслей

Телеканал HBO объявил еще ряд актеров, которые появятся в сериале о Гарри Поттере. В частности, стало известно, кто сыграет Молли Уизли, Драко и Луциуса Малфоев, Петунию и Вернона Дурслей.

Об этом HBO сообщил на официальной инстаграм-странице, пишет Кино 24. Каких еще актеров мы увидим в сериале о Гарри Поттере – узнавайте в материале.

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Актеры сериала о Гарри Поттере

Кэтрин Паркинсон – Молли Уизли

– Молли Уизли Локс Пратт – Драко Малфой

– Драко Малфой Джонни Флинн – Люциус Малфой

– Люциус Малфой Лео Эрли – Шеймус Финниган

– Шеймус Финниган Алессия Леони – Парвати Патил

– Парвати Патил Сиенна Муса – Лаванда Браун

– Лаванда Браун Бел Паули – Петуния Дурсли

– Петуния Дурсли Даниэл Ригби – Вернон Дурсли

– Вернон Дурсли Берти Карвел – Корнелиус Фадж

Другие актеры сериала о Гарри Поттере

Напомним, ранее телеканал HBO объявил, кто исполнит главные роли в сериале о Гарри Поттере. Доминик Маклафлин сыграет Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон – Гермиону Грейнджер, а Аластер Стау – Рона Уизли.

Джон Литгоу воплотит Албуса Дамблдора, Джанет Мактир – Минерву Макгонагалл, Паапа Эссьуду – Северуса Снейпа, Ник Фрост – Рубеуса Хагрида, Люк Таллон – Квиринуса Квиррелла, Пол Уайтхаус – Аргуса Филча.