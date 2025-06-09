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Кино Сериалы HBO объявил новых актеров сериала о Гарри Поттере: кто сыграет Малфоев и Дурслей
9 июня, 20:16
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HBO объявил новых актеров сериала о Гарри Поттере: кто сыграет Малфоев и Дурслей

Мария Примыч
Основні тези
  • Телеканал HBO назвал новых актеров сериала о Гарри Поттере.
  • Стало известно, кто сыграет роли Молли Уизли, Драко и Луциуса Малфоев, Петунии и Вернона Дурслей.

Телеканал HBO объявил еще ряд актеров, которые появятся в сериале о Гарри Поттере. В частности, стало известно, кто сыграет Молли Уизли, Драко и Луциуса Малфоев, Петунию и Вернона Дурслей.

Об этом HBO сообщил на официальной инстаграм-странице, пишет Кино 24. Каких еще актеров мы увидим в сериале о Гарри Поттере – узнавайте в материале.

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Актеры сериала о Гарри Поттере

  • Кэтрин Паркинсон – Молли Уизли
  • Локс Пратт – Драко Малфой
  • Джонни Флинн – Люциус Малфой
  • Лео Эрли – Шеймус Финниган
  • Алессия Леони – Парвати Патил
  • Сиенна Муса – Лаванда Браун
  • Бел Паули – Петуния Дурсли
  • Даниэл Ригби – Вернон Дурсли
  • Берти Карвел – Корнелиус Фадж

Другие актеры сериала о Гарри Поттере

Напомним, ранее телеканал HBO объявил, кто исполнит главные роли в сериале о Гарри Поттере. Доминик Маклафлин сыграет Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон – Гермиону Грейнджер, а Аластер Стау – Рона Уизли.

Джон Литгоу воплотит Албуса Дамблдора, Джанет Мактир – Минерву Макгонагалл, Паапа Эссьуду – Северуса Снейпа, Ник Фрост – Рубеуса Хагрида, Люк Таллон – Квиринуса Квиррелла, Пол Уайтхаус – Аргуса Филча.