HBO объявил новых актеров сериала о Гарри Поттере: кто сыграет Малфоев и Дурслей
- Телеканал HBO назвал новых актеров сериала о Гарри Поттере.
- Стало известно, кто сыграет роли Молли Уизли, Драко и Луциуса Малфоев, Петунии и Вернона Дурслей.
Телеканал HBO объявил еще ряд актеров, которые появятся в сериале о Гарри Поттере. В частности, стало известно, кто сыграет Молли Уизли, Драко и Луциуса Малфоев, Петунию и Вернона Дурслей.
Об этом HBO сообщил на официальной инстаграм-странице, пишет Кино 24. Каких еще актеров мы увидим в сериале о Гарри Поттере – узнавайте в материале.
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Актеры сериала о Гарри Поттере
- Кэтрин Паркинсон – Молли Уизли
- Локс Пратт – Драко Малфой
- Джонни Флинн – Люциус Малфой
- Лео Эрли – Шеймус Финниган
- Алессия Леони – Парвати Патил
- Сиенна Муса – Лаванда Браун
- Бел Паули – Петуния Дурсли
- Даниэл Ригби – Вернон Дурсли
- Берти Карвел – Корнелиус Фадж
Другие актеры сериала о Гарри Поттере
Напомним, ранее телеканал HBO объявил, кто исполнит главные роли в сериале о Гарри Поттере. Доминик Маклафлин сыграет Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон – Гермиону Грейнджер, а Аластер Стау – Рона Уизли.
Джон Литгоу воплотит Албуса Дамблдора, Джанет Мактир – Минерву Макгонагалл, Паапа Эссьуду – Северуса Снейпа, Ник Фрост – Рубеуса Хагрида, Люк Таллон – Квиринуса Квиррелла, Пол Уайтхаус – Аргуса Филча.