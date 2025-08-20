В Украине выходит новый увлекательный сериал, который влюбит в себя зрителей: что известно о ленте
- Премьера сериала "Обратное направление" состоится осенью 2025 года, и он будет состоять из 16 серий.
- В центре сюжета история Дарьи, которая после потери родителей должна бороться за свое будущее, встречая Романа Борисова, на котором вынуждена жениться.
- Главные роли исполняют Олеся Надеева, Павел Текучев, Татьяна Злова, Александр Пискунов и другие известные украинские актеры.
Недавно в сети опубликовали анонс нового украинского сериала. Это увлекательная история под названием "Обратное направление", которая выйдет в свет осенью 2025 года.
На днях главная героиня сериала ошеломила новостью о закулисье создания сериала, детали – по ссылке. В материале Кино 24 мы расскажем больше о сюжете, сколько серий будет насчитывать лента и кого стоит ожидать среди актерского состава.
Что известно о сериале "Обратное направление"?
Премьера сериала "Обратное направление" состоится осенью 2025 года. Это 16-серийная лента о том, что от ненависти до любви может быть всего лишь один шаг.
В центре сюжета история девушки, по имени Дарья. Ее родители погибли, когда девушка была ребенком и ее опекуншей стала тетя Екатерина. Женщина, которой абсолютно безразлична судьба Дарьи, поэтому девушка должна "выгрызать свое место под солнцем" и бороться за собственное будущее самостоятельно.
Однажды девушка знакомится с Романом Борисовым. Он является владельцем транспортной компании. Эта встреча станет еще одним началом испытаний, которые перед ними предстанут. Дарье и Роману вынужденно приходится жениться. Однако оба они не верят в любовь после жизненных трудностей.
Жизнь под одной крышей кажется невыносимой. Они – люди из совершенно разных миров. Но даже в таком случае судьба может подарить совершенно неожиданные сюжетные повороты. Ведь от ненависти к большой и настоящей любви действительно может быть только один шаг.
Главные роли сыграли Олеся Надеева, Павел Текучев, Татьяна Злова, Александр Пискунов и другие известные украинские актеры.