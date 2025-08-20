Нещодавно у мережі опублікували анонс нового українського серіалу. Це захоплива історія під назвою "Зворотний напрямок", яка вийде у світ восени 2025 року.

Днями головна героїня серіалу приголомшила новиною про залаштунки створення серіалу, деталі – за посиланням. У матеріалі Кіно 24 ми розповімо більше про сюжет, скільки серій налічуватиме стрічка та кого варто очікувати серед акторського складу.

Що відомо про серіал "Зворотний напрямок"?

Прем'єра серіалу "Зворотний напрямок" відбудеться восени 2025 року. Це 16-серійна стрічка про те, що від ненависті до любові може бути всього лише один крок.

У центрі сюжету історія дівчини, на ім'я Дарина. Її батьки загинули, коли дівчина була дитиною і її опікункою стала тітка Катерина. Жінка, якій абсолютно байдужа доля Дарини, тож дівчина повинна "вигризати своє місце під сонцем" та боротися за власне майбутнє самостійно.

Одного дня дівчина знайомиться із Романом Борисовим. Він є власником транспортної компанії. Ця зустріч стане ще одним початком випробувань, які перед ними постануть. Дарині та Роману вимушено доводиться одружитися. Однак обоє вони не вірять у кохання після життєвих труднощів.

Життя під одним дахом здається нестерпним. Вони – люди з абсолютно різних світів. Та навіть у такому випадку доля може подарувати абсолютно неочікувані сюжетні повороти. Адже від ненависті до великої та справжньої любові справді може бути лише один крок.

Головні ролі зіграли Олеся Надєєва, Павло Текучев, Тетяна Злова, Олександр Піскунов та інші відомі українські актори.