Что посмотреть тем, кому понравился сериал "Линкольн для адвоката" на Netflix

В последнее время на стриминговой платформе Netflix в рейтинге топ-10 сериалов, которые чаще всего просматривают украинцы, можно заметить сериал "Линкольн для адвоката". Если вы уже успели пересмотреть все четыре сезона и не хотите смотреть знакомые эпизоды еще раз, стоит найти для себя альтернативу.

Хорошим вариантом может стать сериал "Мэр Кингстауна". В материале 24 Канала расскажем больше о сюжете и подробностях этой ленты.

Что известно о сериале "Мэр Кингстауна"?

Если вы ищете увлекательную гангстерскую тюремную и полицейскую драму, идеальным вариантом для вас станет сериал "Мэр Кингстауна". Это американский телесериал Тейлора Шеридана и Хью Диллона в жанре криминального триллера. Премьера состоялась 13 ноября 2021 года.

Этот атмосферный сериал точно понравится фанатам динамичных, красивых и одновременно глубоко психологических историй. Сериал насчитывает 4 сезона по 10 эпизодов каждый и уже имеет высокие зрительские рейтинги – 8,2 балла в рейтинге IMDb.

Главные роли в сериале сыграли такие актеры:

Даенн Уист,

Джереми Реннер,

Дерек Вебстер,

Хью Диллон,

Тейлор Хэндли,

Эмма Лейрд,

Тоби Бамтефа,

Хэмиш Аллан-Хэдли,

Эйдан Гиллен.

Лента доступна для просмотра на стриминговой платформе Amazon.

"Мэр Кингстауна": смотрите онлайн трейлер сериала

О чем сюжет сериала "Мэр Кингстауна"?

Сюжет сериала сосредоточен на влиятельной семье Макласки. Они живут в провинциальном городке Кингстаун, штат Мичиган. Городом фактически руководит тюремная система, ведь это едва ли не единственная отрасль, которая стабильно процветает здесь.

Амбициозный и сообразительный Митч Макласки вместе с братьями Кайлом и Майком ведут полулегальный бизнес: обеспечивают заключенных необходимыми товарами и переводят им деньги. Они имеют возможность договариваться с полицейскими, федеральными агентами и политиками и выполняют роль посредников между осужденными и властью.

Однако в мире коррупции, криминала и власти легко попасть в большую ловушку.