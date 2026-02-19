Что посмотреть тем, кому понравился сериал "Линкольн для адвоката" на Netflix
- Сериал "Мэр Кингстауна" является американским криминальным триллером о семье Макласки, которая руководит полулегальным бизнесом в городке Кингстаун, штат Мичиган.
- Главные роли в сериале сыграли Даенн Уист, Джереми Реннер и другие, а сериал доступен для просмотра на платформе Amazon.
В последнее время на стриминговой платформе Netflix в рейтинге топ-10 сериалов, которые чаще всего просматривают украинцы, можно заметить сериал "Линкольн для адвоката". Если вы уже успели пересмотреть все четыре сезона и не хотите смотреть знакомые эпизоды еще раз, стоит найти для себя альтернативу.
Хорошим вариантом может стать сериал "Мэр Кингстауна". В материале 24 Канала расскажем больше о сюжете и подробностях этой ленты.
Рекомендуем Уже не "Белла Вита": в Украине выйдет еще одна 4-серийная мелодрама
Что известно о сериале "Мэр Кингстауна"?
Если вы ищете увлекательную гангстерскую тюремную и полицейскую драму, идеальным вариантом для вас станет сериал "Мэр Кингстауна". Это американский телесериал Тейлора Шеридана и Хью Диллона в жанре криминального триллера. Премьера состоялась 13 ноября 2021 года.
Этот атмосферный сериал точно понравится фанатам динамичных, красивых и одновременно глубоко психологических историй. Сериал насчитывает 4 сезона по 10 эпизодов каждый и уже имеет высокие зрительские рейтинги – 8,2 балла в рейтинге IMDb.
Главные роли в сериале сыграли такие актеры:
- Даенн Уист,
- Джереми Реннер,
- Дерек Вебстер,
- Хью Диллон,
- Тейлор Хэндли,
- Эмма Лейрд,
- Тоби Бамтефа,
- Хэмиш Аллан-Хэдли,
- Эйдан Гиллен.
Лента доступна для просмотра на стриминговой платформе Amazon.
"Мэр Кингстауна": смотрите онлайн трейлер сериала
О чем сюжет сериала "Мэр Кингстауна"?
Сюжет сериала сосредоточен на влиятельной семье Макласки. Они живут в провинциальном городке Кингстаун, штат Мичиган. Городом фактически руководит тюремная система, ведь это едва ли не единственная отрасль, которая стабильно процветает здесь.
Амбициозный и сообразительный Митч Макласки вместе с братьями Кайлом и Майком ведут полулегальный бизнес: обеспечивают заключенных необходимыми товарами и переводят им деньги. Они имеют возможность договариваться с полицейскими, федеральными агентами и политиками и выполняют роль посредников между осужденными и властью.
Однако в мире коррупции, криминала и власти легко попасть в большую ловушку.