Напомним, что в этом году впервые за всю историю кинопремии Золотая Дзыга авторы многосерийных лент соревновались за золотую статуэтку.

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В номинации "Лучший игровой сериал" соревновались четыре сериала StarLightMedia: "И будут люди", "Поймать Кайдаша", "Казаки. Абсолютно лживая история", "Первые ласточки. Зависимые".

"Очень приятно, что Кинопремия расширила свои горизонты, и в этом году у нас есть возможность наблюдать за борьбой среди украинских игровых сериалов", – прокомментировал Дмитрий Троицкий, директор дивизиона "Вещание" медиагруппы StarLightMedia.

Это было абсолютно логично, потому что появились сериалы, которые действительно являются кинематографическими – теми, которые может оценивать киноакадемия,

– отметила исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух.

Рад, что достойная конкуренция в номинации сериала и абсолютно согласен с победителем. Надеюсь, 2021 порадует еще больше!

– креативный продюсер Starlight Original Content Алексей Гладушевский.

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Реакция сети на победу самого популярного украинского сериала

"Вывод: снимайте на украинском об украинцах";

"Поздравляю с победой, вы лучшие. Теперь вы должны сделать продолжение сериала";

"Классный сериал, насмеялась от души";

"Ой, ну Карпо – огонь! Сериал классный. Колоритный ... наш";

"Смотрела на одном дыхании! Награда заслуженная! Привет!";

"Сериал замечательный! Работа всего коллектива – выше всяких похвал! Побольше таких фильмов на наших экранах! Получила столько положительных эмоций во время просмотра фильма. Не могла дождаться вечера, чтобы увидеть новые серии. Поздравляю с заслуженной наградой!";

"Я за этот фильм болела. Супер!";

"Обожаю этот сериал! Как из жизни списан. Во всех подробностях";

"Заслуженно! Лучшие!".

О чем сериал "Поймать Кайдаша"

Сериал сняли по повести Ивана Нечуя-Левицкого "Поймать Кайдаша". Сценарий переделали на современный лад, чтобы зритель на примере семейных распрей с ХХ века увидел проблемы настоящего. Экранизировать историю взялась талантливая сценаристка Наталья Ворожбит, которая и сама предстала перед зрителем в роли мамы Мелашки.

"Поймать Кайдаша" 2020: смотрите трейлер