Нагадаємо, що цього року вперше за всю історію кінопремії Золота дзиґа автори багатосерійних стрічок змагалися за золоту статуетку.

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В номінації "Найкращий ігровий серіал" змагалися чотири серіали StarLightMedia: "І будуть люди", "Спіймати Кайдаша", "Козаки. Абсолютно брехлива історія", "Перші ластівки. Zалежні".

"Дуже приємно, що Кінопремія розширила свої горизонти і цьогоріч у нас є змога спостерігати за боротьбою серед українських ігрових серіалів", – прокоментував Дмитро Троїцький, директор дивізіону "Мовлення" медіагрупи StarLightMedia.

Це було абсолютно логічно, тому що з’явилися серіали, які дійсно є кінематографічними – тими, які може оцінювати Кіноакадемія,

– зазначила виконавча директорка Української кіноакадемії Анна Мачух.

Радий, що гідна конкуренція в номінації серіалу і абсолютно погоджуюсь з переможцем. Сподіваюся, 2021 порадує ще більше!

– креативний продюсер Starlight Original Content Олексій Гладушевський.

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Реакція мережі на перемогу найпопулярнішого українського серіалу

"Висновок: знімайте українською про українців";

"Вітаю з перемогою, ви найкращі. Тепер ви мусите зробити продовження серіалу";

"Класний серіал, насміялася від душі";

"Ой, ну Карпо – вогонь! Серіал класний. Колоритний… наш";

"Дивилась на одному диханні! Нагорода заслужена! Вітання!";

"Серіал чудовий! Робота всього колективу – вище всяких похвал! Побільше таких фільмів на наших екранах! Отримала стільки позитивних емоцій під час перегляду фільму. Не могла дочекатися вечора, щоб побачити нові серії. Вітаю із заслуженою нагородою!";

"Я за цей фільм вболівала. Супер!";

"Обожнюю цей серіал! Як з життя списаний. В усіх подробицях";

"Заслужено! Найкращі!".

Про що серіал "Спіймати Кайдаша"

Серіал зняли за повістю Івана Нечуя-Левицького "Спіймати Кайдаша". Сценарій переробили на сучасний лад, щоб глядач на прикладі сімейних чвар з ХХ століття побачив проблеми сьогодення. Екранізувати історію взялась талановита сценаристка Наталія Ворожбит, яка і сама постала перед глядачем у ролі мами Мелашки.

"Спіймати Кайдаша" 2020: дивіться трейлер