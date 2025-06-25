Можно посмотреть за вечер: новый криминальный минисериал на Netflix, в который влюбились украинцы

Если вы ищете для просмотра сериал, который можно осилить всего за вечер, то у нас есть для вас идеальный вариант. Криминальный минисериал на Netflix, который стал одним из самых популярных на стриминговой платформе.

Это лента "Прибрежье", премьера которой состоялась 19 июня 2025 года. Кино 24 расскажет подробности сюжета и покажет трейлер сериала.

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О чем минисериал "Прибрежье" и почему его стоит посмотреть

Премьера сериала "Прибрежье" состоялась на Netflix 19 июня 2025 года. И хотя прошло еще совсем немного времени, но лента уже успела завоевать сердца украинских зрителей.

В сети можно увидеть отзывы зрителей, которые пишут, что лента держит в напряжении и от нее просто невозможно оторваться.

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Еще одно очень большое преимущество сериала в том, что он насчитывает всего 8 эпизодов. Поэтому эту киноисторию можно осилить всего за один вечер.

"Прибрежье": смотрите онлайн трейлер сериала

Главные роли сыграли Холт Маккеллани, Мелисса Бенойст, Джейк Вири, Мария Белло, Рафаэль Л. Силва, Гамберли Гонсалес, Дэниел Кэмпбелл, Брейди Хепнер и другие.

По сюжету этой криминальной драмы состоятельная семья Бакли из Северной Каролины годами выстраивает свой бизнес. Семейная империя, которая казалась незыблемой, в один момент начинает разрушаться. Поэтому, чтобы спасти семейное дело и восстановить утраченный капитал, Бакли придется окунуться в опасные воды и найти правильный путь.