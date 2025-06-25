Это лента "Прибрежье", премьера которой состоялась 19 июня 2025 года. Кино 24 расскажет подробности сюжета и покажет трейлер сериала.

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О чем минисериал "Прибрежье" и почему его стоит посмотреть

Премьера сериала "Прибрежье" состоялась на Netflix 19 июня 2025 года. И хотя прошло еще совсем немного времени, но лента уже успела завоевать сердца украинских зрителей.

В сети можно увидеть отзывы зрителей, которые пишут, что лента держит в напряжении и от нее просто невозможно оторваться.

Кстати, мы также собрали 10 самых популярных фильмов на Netflix, которые больше всего полюбились украинцам. Выбирайте своего фаворита – по ссылке.

Еще одно очень большое преимущество сериала в том, что он насчитывает всего 8 эпизодов. Поэтому эту киноисторию можно осилить всего за один вечер.

"Прибрежье": смотрите онлайн трейлер сериала

Главные роли сыграли Холт Маккеллани, Мелисса Бенойст, Джейк Вири, Мария Белло, Рафаэль Л. Силва, Гамберли Гонсалес, Дэниел Кэмпбелл, Брейди Хепнер и другие.

По сюжету этой криминальной драмы состоятельная семья Бакли из Северной Каролины годами выстраивает свой бизнес. Семейная империя, которая казалась незыблемой, в один момент начинает разрушаться. Поэтому, чтобы спасти семейное дело и восстановить утраченный капитал, Бакли придется окунуться в опасные воды и найти правильный путь.