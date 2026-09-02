Новый украинский сериал покоряет зрителей: что "Приключения казака Выговского"

Что получится, если взять будущего гетмана, добавить немного варшавских балов, политических интриг и одну очень неудачную миссию? Получится сериал "Приключения казака Выговского" –, где историческая личность оказывается совсем не в той жизни, к которой привыкла.

Как сообщает 24 Канал, молодой Выговский еще не думает о гетманской булаве: он ведет светскую жизнь, но после провала задания вынужден спасаться от казни на хуторе недалеко от Батурина. И вместо дипломатических интриг его ждут залог, упрямые местные жители, опасные приключения, предательства и любовь – короче говоря, от Варшавы до хутора всего один неудачный шаг.

"Приключения казака Выговского": смотреть трейлер

О чем сериал "Приключения казака Выговского"

События сериала разворачиваются в первой половине XVII века. Молодой Выговский получает приказ отправиться на хутор и создать там сторожевой пост, а главное – сплотить людей перед возможной атакой врага.

Проблема в том, что сами жители хутора не слишком верят в опасность. Поэтому главному герою приходится использовать не только дипломатические навыки, но и хитрость.

Далее – приключения, интриги, юмор, самоирония, предательства и романтическая линия. Авторы обещают легкую и динамичную историю, которая в то же время говорит о единстве и силе общества.

Где здесь история, а где вымысел



Съемки сериала "Приключения казака Выговского" / Фото 2+2



И вот здесь важный момент: не стоит смотреть сериал как учебник по истории Украины.

Режиссер Семен Горов прямо подчеркнул, что сериал не воспроизводит реальные исторические события. О молодости Ивана Выговского сохранилось немного информации, поэтому у авторов появилось поле для фантазии.

Итак, сам Выговский – историческая личность, но его приключения в сериале являются художественным вымыслом. По словам режиссера, это история, которая "вполне могла бы быть", но не претендует на документальную точность.

Кто сыграл Выговского



"Приключения казака Выговского" / Фото 2+2



Главную роль молодого Ивана Выговского исполнил актер театра и кино Артем Пльондер.

Также в сериале снялись Виталий Ажнов, Катарина Файн, Дарья Легейда, Александр Ярема, Алексей Суханов, Владимир Филатов и другие актеры.

Первые зрители, увидевшие сериал на допремьерном показе, особо отметили актерскую игру, украинские локации и костюмы.

Где смотреть сериал

Смотреть новые эпизоды можно не только в эфире 2+2 в 20:20, но и на Netflix – серии появляются там в день телевизионной премьеры.

А если вы хотите еще немного интересных историй – вот подборка украинских сериалов для просмотра. Опасные приключения, измены и любовь – короче говоря, от Варшавы до хутора один неудачный шаг.