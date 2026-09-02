Як розповідає 24 Канал, молодий Виговський ще не думає про гетьманську булаву: він живе світським життям, але після провалу завдання змушений тікати від страти на хутір поблизу Батурина. І замість дипломатичних інтриг отримує заставу, впертих місцевих, небезпечні пригоди, зради та кохання – коротше, від Варшави до хутора один невдалий крок.

"Пригоди козака Виговського": дивитись трейлер

Про що серіал "Пригоди козака Виговського"

Події серіалу розгортаються у першій половині XVII століття. Молодий Виговський отримує наказ вирушити на хутір і створити там сторожову заставу, а головне – згуртувати людей перед можливою атакою ворога.

Проблема в тому, що самі мешканці хутора не дуже вірять у небезпеку. Тому головному герою доводиться використовувати не лише дипломатичні навички, а й хитрість.

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Далі – пригоди, інтриги, гумор, самоіронія, зради та романтична лінія. Автори обіцяють легку й динамічну історію, яка водночас говорить про єдність і силу суспільства.

Де тут історія, а де вигадка



Зйомки серіалу "Пригоди козака Виговського" / Фото 2+2



І ось тут важливий момент: не варто дивитися серіал як підручник з історії України.

Режисер Семен Горов прямо наголосив, що стрічка не відтворює реальні історичні події. Про молоді роки Івана Виговського збереглося небагато інформації, тому автори отримали простір для фантазії.

Отже, сам Виговський – історична постать, але його пригоди у серіалі є художньою вигадкою. За словами режисера, це історія, яка «цілком могла б бути», але не претендує на документальну точність.

Хто зіграв Виговського



"Пригоди козака Виговського" / Фото 2+2



Головну роль молодого Івана Виговського виконав актор театру та кіно Артем Пльондер.

Також у серіалі зіграли Віталій Ажнов, Катарина Файн, Дар’я Легейда, Олександр Ярема, Олексій Суханов, Володимир Філатов та інші актори.

Перші глядачі, які побачили серіал на допрем’єрному показі, особливо відзначили акторську гру, українські локації та костюми.

Де дивитися серіал

Дивитися нові епізоди можна не лише в ефірі 2+2 о 20:20, а й на Netflix – серії з’являються там у день телевізійної прем’єри.

А якщо ви ще хочете ще трохи цікавої історії - ось добірка українських серіалів для перегляду.ебезпечні пригоди, зради та кохання – коротше, від Варшави до хутора один невдалий крок.