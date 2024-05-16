В материале узнаете, что кинотворцы говорят о продолжении ленты. А также вспомните, о чем сюжет "Проблемы 3 тел".

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Сериал "Проблема 3 тел" будет расширен с помощью дополнительных эпизодов

Netflix заказывает "дополнительные эпизоды" вместо нового, полного второго сезона. Согласно пресс-релизу, точное количество сезонов и эпизодов будет объявлено позже.

Кажется, этот заказ приведет сериал к финалу, поскольку создатели в своем заявлении отметили, что они "расскажут эту историю до ее эпического завершения". В апрельском интервью Дэвид Бениофф высказал мнение, что команде "нужно по крайней мере три, возможно, четыре сезона, чтобы рассказать всю историю".

О чем сериал "Проблема 3 тел"

Создатели "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс экранизировали один из научно-фантастических романов китайского писателя Лю Цисиня. Этот китайский писатель-фантаст получил премию "Хьюго" в 2015 году и премию "Игнотус" в 2017-м.

Сериал описывает события от Китайской культурной революции до наших дней. В течение массового движения в Китае с 1966 по 1976 год, во время которого Мао Цзэдун репрессировал миллионы представителей китайского среднего класса, в 1977 году на секретном военном проекте ученые посылали сигналы в космос с целью установления контакта с инопланетянами.

"Проблема 3 тел": смотрите онлайн трейлер сериала

Однажды едва живая цивилизация поймала сигнал и отправилась к Земле, чтобы захватить ее. Узнав об этом, часть человечества ждет "высших" существ и верит, что они создадут лучший мир. Но есть и те, кто будет сопротивляться. Среди них самые выдающиеся ученые, которые объединяются, чтобы спасти Землю.