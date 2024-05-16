У матеріалі дізнаєтесь, що кінотворці кажуть про продовження стрічки. А також пригадаєте, про що сюжет "Проблеми 3 тіл".

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Серіал "Проблема 3 тіл" буде розширений за допомогою додаткових епізодів

Netflix замовляє "додаткові епізоди" замість нового, повного другого сезону. Згідно з пресрелізом, точну кількість сезонів і епізодів буде оголошено пізніше.

Здається, це замовлення призведе серіал до фіналу, оскільки творці у своїй заяві зазначили, що вони "розкажуть цю історію до її епічного завершення". У квітневому інтерв'ю Девід Беніофф висловив думку, що команді "потрібно принаймні три, можливо, чотири сезони, щоб розповісти всю історію".

Про що серіал "Проблема 3 тіл"

Творці "Гри престолів" Девід Беніофф і Деніел Вайсс екранізували один з науково-фантастичних романів китайського письменника Лю Цисіня. Цей китайський письменник-фантаст отримав премію "Г'юго" у 2015 році та премію "Ігнотус" у 2017-му.

Серіал описує події від Китайської культурної революції до наших днів. Протягом масового руху в Китаї з 1966 по 1976 рік, під час якого Мао Цзедун репресував мільйони представників китайського середнього класу, у 1977 році на секретному військовому проєкті вчені посилали сигнали в космос з метою встановлення контакту з інопланетянами.

"Проблема 3 тіл": дивіться онлайн трейлер серіалу

Одного дня ледь жива цивілізація зловила сигнал і вирушила до Землі, щоб захопити її. Дізнавшись про це, частина людства чекає на "вищих" істот і вірить, що вони створять кращий світ. Але є й ті, хто чинитиме спротив. Серед них найвидатніші вчені, які об'єднуються, щоб врятувати Землю.