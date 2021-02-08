Недавно вышла 3 серия 5 сезона "Ривердейл" (Riverdale). Она закончилась выпускным балом, но, очевидно, мы не сможем увидеть жизнь главных героев в колледже. По крайней мере пока.

В 4 серии 5 сезона сериала главные герои совершат семилетний прыжок во времени. Он перенесет их во взрослую и совсем другую жизнь.

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Сюжет, как и ранее, частично будет связан со школой. Но взросление Арчи и его компании придаст несколько новых красок.

Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры, на которых герои уже взрослые. Если боитесь встретить любые спойлеры, советуем немного пропустить следующий абзац.

Что изменится:

Арчи станет военным,

Бетти перестанет завязывать волосы в фирменный хвост,

Вероника выйдет замуж.

Джагхед, кажется, перестанет постоянно носить шапку.



Прыжок во времени в сериале "Ривердейл" / Фото Entertainment Weekly



Прыжок во времени в сериале "Ривердейл" / Фото Entertainment Weekly



Прыжок во времени в сериале "Ривердейл" / Фото Entertainment Weekly



Прыжок во времени в сериале "Ривердейл" / Фото Entertainment Weekly



Прыжок во времени в сериале "Ривердейл" / Фото Entertainment Weekly



Прыжок во времени в сериале "Ривердейл" / Фото Entertainment Weekly

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Сюжет сериала "Ривердейл"

Это подростковая драма, рассказывающая о приключениях Арчи Эндрюса и его друзей, проживающих в маленьком городке Ривердейл.