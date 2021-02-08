Кадры из будущих эпизодов "Ривердейл": после скачка во времени герои стали на 7 лет старше
Недавно вышла 3 серия 5 сезона "Ривердейл" (Riverdale). Она закончилась выпускным балом, но, очевидно, мы не сможем увидеть жизнь главных героев в колледже. По крайней мере пока.
В 4 серии 5 сезона сериала главные герои совершат семилетний прыжок во времени. Он перенесет их во взрослую и совсем другую жизнь.
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Сюжет, как и ранее, частично будет связан со школой. Но взросление Арчи и его компании придаст несколько новых красок.
Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры, на которых герои уже взрослые. Если боитесь встретить любые спойлеры, советуем немного пропустить следующий абзац.
Что изменится:
- Арчи станет военным,
- Бетти перестанет завязывать волосы в фирменный хвост,
- Вероника выйдет замуж.
- Джагхед, кажется, перестанет постоянно носить шапку.
Прыжок во времени в сериале "Ривердейл" / Фото Entertainment Weekly
Прыжок во времени в сериале "Ривердейл" / Фото Entertainment Weekly
Прыжок во времени в сериале "Ривердейл" / Фото Entertainment Weekly
Прыжок во времени в сериале "Ривердейл" / Фото Entertainment Weekly
Прыжок во времени в сериале "Ривердейл" / Фото Entertainment Weekly
Прыжок во времени в сериале "Ривердейл" / Фото Entertainment Weekly
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Сюжет сериала "Ривердейл"
Это подростковая драма, рассказывающая о приключениях Арчи Эндрюса и его друзей, проживающих в маленьком городке Ривердейл.
После неожиданного убийства юного Джейсона Блоссома компания начинает раскрывать тайны города, который уже не кажется таким безопасным.
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