Сериал транслировали по телевидению 4 года: с 2011 по 2014 год. Правда, телеканалы сегодня снова возвращают зрителей в турецкое прошлое.

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История основана на реальных событиях и развивается в Османской империи 16 века, когда государством правил султан Сулейман Величественный. Однажды в его гарем в роли рабыни и наложницы попадает девушка из Украины – Роксолана. В сериале ее называли Александрой (по украинской версии – Анастасия Лисовская), но до тех пор, пока она не приняла ислам и получила новое имя Гюррем. Женщина смогла завоевать расположение властителя и заключила с ним никах – брачный договор. Это сделало ее законной супругой султана.

Величественный век Роксолана
Гюррем принимает ислам / Фото IMDb

У них родилось пятеро детей: четверо сыновей (Мехмет, Селим, Баязид и Джихангир) и одна дочь (Михримах). Гюррем стала повелительницей не только сердца Сулеймана, но и всего гарема. Играя в игры, нажила немало врагов, многие из которых оказались в могиле.

Однако до Гюррем любимицей султана была Махидевран-султан, подарившая ему первенца Мустафу, ставшего главным претендентом на трон. Но Сулейман взял на себя роль сыновей и отдал приказ казнить Мустафу на собственных глазах.

Дети Гюррем также не дожили до старости: Мехмет умер от оспы, Джихангир от страшного заболевания, ведь имел дефект со спиной еще с младенца, а Баязид со своими детьми и любимой были задушены по приказу старшего брата Селима.

Сериал заканчивается походом Сулеймана в Венгрию. Султан имел проблемы с ногами и страдал сильной болью. Последний его приказ – захватить крепость Сигетвар, однако ему не удалось своими глазами увидеть то ли достижение, то ли проигрыш, ведь голос лучшего друга Ибрагима позвал предстать перед Аллахом.

Султан Сулейман
Султан Сулейман сидит на троне / Фото IMDb

Создатели сериала работали над ним более 4 лет. За это время удалось снять 4 сезона, вместивших 139 серий. Средняя продолжительность просмотра одной серии – от 90 до 150 минут.

  • 1 сезон – серии 1 – 24;
  • 2 сезон – серии 25 – 63;
  • 3 сезон – серии 64 – 103;
  • 4 сезон – серии 104 – 139.

В 2015 году история получила продолжение под названием "Великий век. Новая обладательница": события посвящены потомкам легендарной Роксоланы Османской империи 17 века.

Величественный век
"Великий век. Новая обладательница" / Фото IMDb

  • Это самый дорогой сериал в истории турецкого телевидения: по разным оценкам авторы располагали 2 миллионами долларов.
  • Модельеры создали около 2000 тысяч костюмов, 200 из которых были сшиты для султана.
  • В 5-й серии во время похода султана можно увидеть Каменец-Подольскую крепость.
  • Над декорациями работали более 5 месяцев.

Величественный век Роксолана
"Великий век. Роксолана" – главные герои / Фото IMDb

С началом полномасштабного вторжения России в Украину ряд популярных турецких актеров стали в поддержку нашего государства, среди которых были и актеры "Великого века". Однако исполнительница роли Гюррем продолжает играть в "молчание" и на 76-м Каннском фестивале Мерьем Узерли одела платье от российской модельерки Юлии Янины. Бурак Озичвит, сыгравший роль Малкочеглу Бали бея, уже несколько раз попадал в скандалы. В частности, ездил с семьей в Чеченскую республику на встречу с Рамзаном Кадыровым.

Величественный век
Бурак Озичвит встретился с Рамзаном Кадыровым/Фото с личной страницы Кадырова

Автор: Марта Гнат