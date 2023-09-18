Серіал транслювали по телебаченню 4 роки: з 2011 по 2014 рік. Щоправда, телеканали сьогодні знову повертають глядачів у турецьке минуле.

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Історія заснована на реальних подіях і розвивається в Османській імперії 16 століття, коли державою правив султан Сулейман Величний. Одного разу до його гарему у ролі рабині та наложниці потрапляє дівчина з України – Роксолана. В серіалі її називали Олександрою (за українською версією – Анастасія Лісовська), але до того часу, поки вона не прийняла іслам й отримала нове ім'я Гюррем. Жінка змогла завоювати прихильність володаря й уклала з ним ніках – шлюбний договір. Це зробило її законною дружиною султана.

Величне століття Роксолана
Гюррем приймає іслам / Фото IMDb

У них народилось п'ятеро дітей: четверо синів (Мехмет, Селім, Баязид і Джихангір) і одна донька (Міхрімах). Гюррем стала повелителькою не тільки серця Сулеймана, а й усього гарему. Граючи в ігри, нажила чимало ворогів, багато з яких опинились у могилі.

Однак до Гюррем улюбленицею султана була Махідевран-султан, яка подарувала йому первістка Мустафу, що став головним претендентом на трон. Але Сулейман узяв на себе роль синовбивці й віддав наказ стратити Мустафу на власних очах.

Діти Гюррем також не дожили до старості: Мехмет помер від віспи, Джихангір від страшного захворювання, адже мав дефект зі спиною ще з немовляти, а Баязид зі своїми дітьми та коханою були задушені за наказом старшого брата Селіма.

Серіал закінчується походом Сулеймана на Угорщину. Султан мав проблеми із ногами й страждав на сильний біль. Останній його наказ – захопити фортецю Сігетвар, однак йому не вдалось на власні очі побачити чи то здобуток, чи програш, адже голос найкращого друга Ібрагіма покликав постати перед Аллахом.

Султан Сулейман
Султан Сулейман сидить на троні / Фото IMDb

Творці серіалу працювали над ним понад 4 роки. За цей час вдалось відзняти 4 сезони, які вмістили 139 серій. Середня тривалість перегляду однієї серії – від 90 до 150 хвилин.

  • 1 сезон – серії 1 – 24;
  • 2 сезон – серії 25 – 63;
  • 3 сезон – серії 64 – 103;
  • 4 сезон – серії 104 – 139.

У 2015 році історія отримала продовження під назвою "Величне століття. Нова володарка": події присвячені нащадкам легендарної Роксолани Османської імперії 17 століття.

Величне століття
"Величне століття. Нова володарка" / Фото IMDb

  • Це найдорожчий серіал в історії турецького телебачення: за різними оцінками автори мали у розпорядженні 2 мільйони доларів.
  • Модельєри створили близько 2000 тисяч костюмів, 200 з яких були пошиті для султана.
  • У 5-й серії під час походу султана можна побачити Кам'янець-Подільську фортецю.
  • Над декораціями працювали понад 5 місяців.

Величне століття Роксолана
"Величне століття. Роксолана" – головні герої / Фото IMDb

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка популярних турецьких акторів стали на підтримку нашої держави, серед яких були й актори "Величного століття". Однак виконавиця ролі Гюррем продовжує грати у "мовчанку" і на 76-му Каннському фестивалі Мер'єм Узерлі одягнула сукню від російської модельєрки Юлії Яніни. Бурак Озичвіт, який зіграв роль Малкочоглу Балі бея, уже декілька разів потрапляв у скандали. Зокрема їздив із сім'єю до Чеченської республіки на зустріч із Рамзаном Кадировим.

Величне століття
Бурак Озичвіт зустрівся із Рамзаном Кадировим/Фото з особистої сторінки Кадирова

Автор: Марта Гнат