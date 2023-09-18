Серіал транслювали по телебаченню 4 роки: з 2011 по 2014 рік. Щоправда, телеканали сьогодні знову повертають глядачів у турецьке минуле.

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Згадка про Україну: про що розповідає сюжет

Історія заснована на реальних подіях і розвивається в Османській імперії 16 століття, коли державою правив султан Сулейман Величний. Одного разу до його гарему у ролі рабині та наложниці потрапляє дівчина з України – Роксолана. В серіалі її називали Олександрою (за українською версією – Анастасія Лісовська), але до того часу, поки вона не прийняла іслам й отримала нове ім'я Гюррем. Жінка змогла завоювати прихильність володаря й уклала з ним ніках – шлюбний договір. Це зробило її законною дружиною султана.



Гюррем приймає іслам / Фото IMDb

У них народилось п'ятеро дітей: четверо синів (Мехмет, Селім, Баязид і Джихангір) і одна донька (Міхрімах). Гюррем стала повелителькою не тільки серця Сулеймана, а й усього гарему. Граючи в ігри, нажила чимало ворогів, багато з яких опинились у могилі.

Однак до Гюррем улюбленицею султана була Махідевран-султан, яка подарувала йому первістка Мустафу, що став головним претендентом на трон. Але Сулейман узяв на себе роль синовбивці й віддав наказ стратити Мустафу на власних очах.

Діти Гюррем також не дожили до старості: Мехмет помер від віспи, Джихангір від страшного захворювання, адже мав дефект зі спиною ще з немовляти, а Баязид зі своїми дітьми та коханою були задушені за наказом старшого брата Селіма.

Серіал закінчується походом Сулеймана на Угорщину. Султан мав проблеми із ногами й страждав на сильний біль. Останній його наказ – захопити фортецю Сігетвар, однак йому не вдалось на власні очі побачити чи то здобуток, чи програш, адже голос найкращого друга Ібрагіма покликав постати перед Аллахом.



Султан Сулейман сидить на троні / Фото IMDb

Сезони та серії

Творці серіалу працювали над ним понад 4 роки. За цей час вдалось відзняти 4 сезони, які вмістили 139 серій. Середня тривалість перегляду однієї серії – від 90 до 150 хвилин.

1 сезон – серії 1 – 24;

– серії 1 – 24; 2 сезон – серії 25 – 63;

– серії 25 – 63; 3 сезон – серії 64 – 103;

– серії 64 – 103; 4 сезон – серії 104 – 139.

У 2015 році історія отримала продовження під назвою "Величне століття. Нова володарка": події присвячені нащадкам легендарної Роксолани Османської імперії 17 століття.



"Величне століття. Нова володарка" / Фото IMDb

Що цікавого могли не знати про серіал

Це найдорожчий серіал в історії турецького телебачення: за різними оцінками автори мали у розпорядженні 2 мільйони доларів.

Модельєри створили близько 2000 тисяч костюмів, 200 з яких були пошиті для султана.

У 5-й серії під час походу султана можна побачити Кам'янець-Подільську фортецю.

Над декораціями працювали понад 5 місяців.



"Величне століття. Роксолана" – головні герої / Фото IMDb

Підтримка України

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка популярних турецьких акторів стали на підтримку нашої держави, серед яких були й актори "Величного століття". Однак виконавиця ролі Гюррем продовжує грати у "мовчанку" і на 76-му Каннському фестивалі Мер'єм Узерлі одягнула сукню від російської модельєрки Юлії Яніни. Бурак Озичвіт, який зіграв роль Малкочоглу Балі бея, уже декілька разів потрапляв у скандали. Зокрема їздив із сім'єю до Чеченської республіки на зустріч із Рамзаном Кадировим.



Бурак Озичвіт зустрівся із Рамзаном Кадировим/Фото з особистої сторінки Кадирова

Автор: Марта Гнат