"Слуга народа" в Польше: появились первые кадры со съемок – кто сыграл Зеленского

В Польше покажут римейк на украинском сериале "Слуга народа" с Зеленским в главной роли. Кто сыграл президента и смотрите первые кадры по съемкам ниже.

Главную роль в польском римейке сыграл известный театральный актер – Марцин Гицнар. Игнатий Конечный – его персонаж в сериале.

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Польский римейк "Слуги народа" Sługa Narodu – сюжет и первые кадры

Украинский сериал "Слуга народа" рассказывает историю учителя истории Василия Голобородько, который случайно становится президентом страны и вынужден бороться с армией коррумпированных чиновников и олигархов. Главную роль исполнил ныне действующий президент Владимир Зеленский. Сериал был настолько популярен, что у него было три сезона и полнометражная версия, а Владимир Зеленский стал настоящей звездой.

Через четыре года после премьеры фантастика стала реальностью. В 2019 году Зеленский баллотировался на выборах, которые выиграл и стал президентом Украины. Сегодня он на первых страницах иностранных СМИ как лидер, защищающий свою страну от врага.

В польской версии главного героя зовут Игнатий. Он 36-летний разведенный мужчина, живущий со своими родителями, сестрой и племянницей. Он интеллектуал, любимый учитель в школе и увлекается бывшим Премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем. Когда становится президентом, то отказывается от всех привилегий и удобств и продолжает ездить на работу на велосипеде.

Sługa Narodu – комедия, отражающая универсальную историю, которая может случиться в любой стране мира, потому что механизмы повсюду одинаковы,

– говорит продюсер проекта Окол Хамидов.

Кроме того, по его словам, комедия изображает мечту людей о том, чтобы государством руководил обычный, порядочный человек.

Польский римейк "Слуги народа" / Фото Świat Seriali

. В связи с войной в Украине и большим вниманием к лидеру страны Владимиру Зеленскому, права на шоу покупают еще больше вещателей по всему миру. Недавно Netflix вернул на свою платформу украинский сериал. И всего через несколько дней шоу заняло второе место среди самых популярных в стране.