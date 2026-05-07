Новый украинский сериал, который уже можно смотреть на YouTube
- Сериал "Сокровища" доступен для просмотра на YouTube и имеет один сезон из 16 серий, с рейтингом IMDb 7,3.
- Премьера состоялась на телеканале "1+1", а сюжет вращается вокруг Веры, которая возвращается в родной город, и капитана полиции Богдана, который ищет убийцу отца.
В последние месяцы состоялась премьера немалого количества новых украинских сериалов. Среди них – "Сокровища". Некоторые из них уже доступны к бесплатному просмотру на платформе YouTube.
Если вы не успели посмотреть по телевидению популярный сериал "Сокровища", то 24 Канал подробнее расскажет о нем и даст ссылку на просмотр первого эпизода.
Сериал "Сокровища" – что о нем известно?
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 16
- Рейтинг IMDb: 7,3
В главных ролях: Евгений Лесничий и Анастасия Иванюк. Также к съемкам присоединились: Даша Трегубова, Алексей Нагрудный, Сергей Митрюшин и Ирина Кудашова.
По сюжету, Вера возвращается в родной город, чтобы начать новую жизнь. После смерти родителей семейный дом девушки присвоили родственники и теперь она хочет его вернуть.
Параллельно в город прибывает капитан полиции Богдан. Он притворяется бизнесменом и берется за расследование, чтобы найти убийцу своего отца. Случайная встреча этих двух героев разжигает сильные чувства, которые соединяются с тайнами прошлого, а жизнь Богдана и Веры может измениться из-за сокровища времен Второй мировой войны.
"Сокровища": смотрите онлайн 1-й эпизод сериала
Где смотреть сериал "Сокровища"?
Премьера сериала состоялась 16 марта на телеканале "1+1". Также эту детективную историю можно посмотреть онлайн на платформе Киевстар ТВ или на YouTube.
Какие еще сериалы можно посмотреть на ютубе?
- "Просто Надежда" – переселенка из Харькова начала новую жизнь в Звягеле. В первом сезоне Надежда отстраивала свою жизнь после измены мужа, а во втором – сталкивается с новыми испытаниями.
- "Мелкий птенец": героиня Алиса имеет успешную карьеру, жизнь дает много перспектив, однако полномасштабная война все разрушает. Она принимает решение поехать в город Радостное. Вместо того чтобы получить покой, девушка становится "заложницей" давних воспоминаний, семейных тайн и людей, которых она когда-то не замечала.