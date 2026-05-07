Якщо ви не встигли переглянути по телебаченню популярний серіал "Скарби", то 24 Канал детальніше розповість про нього і дасть посилання на перегляд першого епізоду.
Може зацікавити 4 легендарні українські фільми, які знімали на Івано-Франківщині
Серіал "Скарби" – що про нього відомо?
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 16
- Рейтинг IMDb: 7,3
У головних ролях: Євген Лісничий та Анастасія Іванюк. Також до зйомок долучилися: Даша Трегубова, Олексій Нагрудний, Сергій Мітрюшин та Ірина Кудашова.
За сюжетом, Віра повертається до рідного міста, щоб почати нове життя. Після смерті батьків родинний будинок дівчини присвоїли родичі й тепер вона хоче його повернути.
Паралельно у місто прибуває капітан поліції Богдан. Він удає бізнесмена і береться за розслідування, щоб знайти вбивцю свого батька. Випадкова зустріч цих двох героїв розпалює сильні почуття, які з'єднуються з таємницями минулого, а життя Богдана і Віри може змінитися через скарб часів Другої світової війни.
"Скарби": дивіться онлайн 1-й епізод серіалу
Де дивитись серіал "Скарби"?
Прем'єра серіалу відбулася 16 березня на телеканалі "1+1". Також цю детективну історію можна подивитись онлайн на платформі Київстар ТБ або на YouTube.
Які ще серіали можна подивитись на ютубі?
- "Просто Надія" – переселенка з Харкова почала нове життя у Звягелі. У першому сезоні Надія відбудовувала своє життя після зради чоловіка, а в другому – стикається з новими випробуваннями.
- "Дрібне пташеня": героїня Аліса має успішну кар'єру, життя дає багато перспектив, однак повномасштабна війна все руйнує. Вона приймає рішення поїхати у місто Радісне. Замість того щоб отримати спокій, дівчина стає "заручницею" давніх спогадів, родинних таємниць і людей, яких вона колись не помічала.