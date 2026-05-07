Якщо ви не встигли переглянути по телебаченню популярний серіал "Скарби", то 24 Канал детальніше розповість про нього і дасть посилання на перегляд першого епізоду.

Серіал "Скарби" – що про нього відомо?

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 7,3

У головних ролях: Євген Лісничий та Анастасія Іванюк. Також до зйомок долучилися: Даша Трегубова, Олексій Нагрудний, Сергій Мітрюшин та Ірина Кудашова.

За сюжетом, Віра повертається до рідного міста, щоб почати нове життя. Після смерті батьків родинний будинок дівчини присвоїли родичі й тепер вона хоче його повернути.

Паралельно у місто прибуває капітан поліції Богдан. Він удає бізнесмена і береться за розслідування, щоб знайти вбивцю свого батька. Випадкова зустріч цих двох героїв розпалює сильні почуття, які з'єднуються з таємницями минулого, а життя Богдана і Віри може змінитися через скарб часів Другої світової війни.

"Скарби": дивіться онлайн 1-й епізод серіалу

Де дивитись серіал "Скарби"?

Прем'єра серіалу відбулася 16 березня на телеканалі "1+1". Також цю детективну історію можна подивитись онлайн на платформі Київстар ТБ або на YouTube.

