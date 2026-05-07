Если вы не успели посмотреть по телевидению популярный сериал "Сокровища", то 24 Канал подробнее расскажет о нем и даст ссылку на просмотр первого эпизода.

Сериал "Сокровища" – что о нем известно?

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 7,3

В главных ролях: Евгений Лесничий и Анастасия Иванюк. Также к съемкам присоединились: Даша Трегубова, Алексей Нагрудный, Сергей Митрюшин и Ирина Кудашова.

По сюжету, Вера возвращается в родной город, чтобы начать новую жизнь. После смерти родителей семейный дом девушки присвоили родственники и теперь она хочет его вернуть.

Параллельно в город прибывает капитан полиции Богдан. Он притворяется бизнесменом и берется за расследование, чтобы найти убийцу своего отца. Случайная встреча этих двух героев разжигает сильные чувства, которые соединяются с тайнами прошлого, а жизнь Богдана и Веры может измениться из-за сокровища времен Второй мировой войны.

"Сокровища": смотрите онлайн 1-й эпизод сериала

Где смотреть сериал "Сокровища"?

Премьера сериала состоялась 16 марта на телеканале "1+1". Также эту детективную историю можно посмотреть онлайн на платформе Киевстар ТВ или на YouTube.

