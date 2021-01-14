Сериал "Спаситель" с участием Мэттью МакКонахи, вероятно, не появится на экранах. Причины, по которым актер отказался от роли, доподлинно неизвестны и привлекли немалое внимание прессы.

Режиссером сериала "Спаситель" и его сценаристом был Ник Пиццолатто, хорошо известный по сотрудничеству с Мэттью МакКонахи в "Настоящем детективе". Поэтому неизвестно, почему новый их проект закрыли после утверждения актера на главную роль. В то же время инсайдеры The Hollywood Reporter убеждены, что причиной стал отказ Мэттью МакКонахи от съемок.

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Журналистам также стало известно, что шоураннер отмененного проекта Ник Пиццолатто сейчас ведет переговоры о расторжении своего соглашения с компаниями FX и 20th Television. И это несмотря на то, что оно было заключено всего год назад. Пока ни сам Пиццолатто, ни продюсеры сериала "Спаситель" не комментируют ситуацию, поэтому невозможно спрогнозировать, будет ли выпущено шоу другой студией.

Своим сотрудничеством Мэттью МакКонахи и Ник Пиццолатто стали известны еще в 2014 году. Тогда на телеканале HBO состоялась премьера первого сезона антологии "Настоящий детектив". По итогам наградного сезона, он получил 5 премий Эмми и 4 номинации на Золотой глобус. Почти сразу "Настоящий детектив" получил культовый статус и занял 31 место в рейтинге лучших сериалов всех времен по версии IMDb. И хотя сценарист и актер поддерживают дружескую связь, "Спаситель" мог стать для них первым совместным проектом за последние 6 лет.

Сюжет сериала "Спаситель"

"Спаситель" планировался как адаптация книги "Прихожанин" Патрика Колумана. История рассказывала о разочаровавшемся в религии священнике, который работает охранником и ведет не самый лучший образ жизни. Взявшись за поиски женщины, которая пропала в Техасе, он оказался втянутым в преступный сговор, который давит на самые болезненные точки его прошлого.