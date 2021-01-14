Серіал "Спаситель" за участю Меттью Мак-Конегі, ймовірно, не з'явиться на екранах. Причини, за яких актор відмовився від ролі, достеменно невідомі та привернули чималу увагу преси.

Режисером серіалу "Спаситель" та його сценаристом був Нік Піццолатто, добре відомий за співпрацею з Меттью Мак-Конегі у "Справжньому детективі". Відтак невідомо, чому новий їхній проєкт закрили після затвердження актора на головну роль. Водночас інсайдери The Hollywood Reporter переконані, що причиною стала відмова Меттью Мак-Конегі від зйомок.

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Журналістам також стало відомо, що шоураннер скасованого проєкту Нік Піццолатто наразі веде перемовини про розірвання своєї угоди з компаніями FX та 20th Television. І це незважаючи на те, що вона була укладена лише рік тому. Наразі ані сам Піццолатто, ані продюсери серіалу "Спаситель" не коментують ситуації, відтак неможливо спрогнозувати, чи буде випущене шоу іншою студією.

Своєю співпрацею Меттью Мак-Конегі та Нік Піццолатто стали відомі ще у 2014 році. Тоді на телеканалі HBO відбулась прем’єра першого сезону антології "Справжній детектив". За підсумками нагородного сезону, він здобув 5 премій Еммі та 4 номінації на Золотий глобус. Майже одразу "Справжній детектив" отримав культовий статус та посів 31 місце в рейтингу найкращих серіалів всіх часів за версією IMDb. І хоча сценарист та актор підтримують дружні зв'язки, "Спаситель" міг стати для них першим спільним проєктом за останні 6 років.

Сюжет серіалу "Спаситель"

"Спаситель" планувався як адаптація книги "Прихожанин" Патріка Колумана. Історія розповідала про розчарованого в релігії священника, що працює охоронцем та веде не найкращий спосіб життя. Взявшись за пошуки жінки, що зникла в Техасі, він опинився втягнутим у злочинну змову, що тисне на найболючіші точки його минулого.