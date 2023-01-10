Будет искать жертвы в Лондоне: Netflix показал трейлер 4 сезона сериала "Ты"

Американский драматический сериал "Ты" приобрел большую популярность на платформе Netflix. После трех успешных сезонов команда представила первый трейлер 4-го сезона. В нем главный герой переезжает в Лондон, где маниакально продолжает находить новые жертвы под маской интеллигента.

Главную роль неизменно исполнит Пенн Бэджли, сыгравший Джо Голдберг. Каждый раз он придумывает новую личность и историю жизни, чтобы соблазнить и поразить новую пассию. После его неудач и убийств в США он перебирается в Европу, а именно в Лондон. Там он становится профессором Джонатаном Муром.

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Там герой пытается забыть старые отношения и поступки и новую любовь. Но вскоре Джо оказывается в странной ситуации, когда понимает, что он, возможно, не единственный убийца в Лондоне. Незнакомец не только охотится за членами высшего общества, но и знает личность Джо и его прошлое.

"Ты" 4 сезон: смотрите трейлер нового сезона

Реакция сети

Новый сезон презентуют 9 февраля, а вторая часть выйдет в эфир через месяц, 9 марта. Трейлер нового сезона появился на ютубе стриминга Netflix 9 марта и менее суток его просмотрели почти миллион раз. Фанаты уже делятся своими впечатлениями от первых кадров 4 сезона:

"Очень нравится, как они умеют делать каждый сезон особенным. В 1 сезоне мы видим основную историю любви о "волке и овце". Во 2-м сезоне мы видим, как волк влюбляется в волка в овечьей шкуре. В 3 сезоне мы видим, как волки заботятся о своем ребенке и разрывают друг друга. В 4-м сезоне мы видим, как на волка охотится хищник";

"Каждый новый сезон всегда кажется совсем другим, мне это нравится";

Что мне всегда нравилось в этом сериале, так это их способность точно передать атмосферу каждого места, как ни в одном другом проекте. Первый сезон был суетливым Нью-Йорком, второй сезон был подделкой Лос-Анджелеса, а третий сезон был клаустрофобным пригородом. Люди всегда казались реальными как вещи, которые вы могли встретить в реальной жизни";

"То, как этот сериал продолжает изобретать снова и снова, оставаясь верным своей теме и уважению зрителей, очаровывает. Кроме того, кто еще, кроме меня, чувствует флюиды "Сплетницы", особенно в конце, когда все богатые дети таращатся на него?";

"Этот сериал становится все лучше каждый раз, когда он выходит. Я никогда не ожидал, что мой любимый персонаж, одинокий парень, станет таким идеальным героем для такого проекта. Пенн Беджли, ты всегда такой впечатляющий".

Первый сезон киноленты "Ты" вышел в 2018 году и с тех пор постоянно занимает первые строчки самых популярных сериалов после премьеры. Второй сезон презентовали в 2019 году, а третий – в 2021 году. В кинокартине приняли участие: Тати Габриэль, Шарлотта Ритчи, Лукас Гейдж, Эд Спелирс, Тилли Кипер, Эми-Ли Гикман и другие. Стоит добавить, что телесериал основан на серии книг Кэролайн Кэпнес.