В интервью для канала BigBoyTV рэппер 50 Cent признался, что готовит к съемкам собственную адаптацию фильма, однако в формате сериала. Он не углублялся в подробности, но заверил, что работа над сериалом началась.

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Я собираюсь показать "8 миль" на телевидении. Это будет грандиозно. Я уже работаю над этим. Это будет не пустышка, 100%... Для меня важно, чтобы это поняла молодежь,

– прокомментировал рэпер, однако не сказал, появится ли Эминем в ленте.

50 Cent добавил, что новая версия "8 мили" необходима для укрепления наследия Эминема, а новый сериал, по его мнению, удивит зрителей своими масштабами, сравнив его с перезапуском "Принца из Беверли-Хиллз".

Что известно о фильме "8 миля"

Оригинальная американская лента "8 миля" Кертиса Хэнсона рассказывает о молодом белом рэпере Джиме Смите Младшем, который пытается получить уважение и признание среди чернокожих рэперов. Главную роль сыграл молодой рэпер Эминем, который на собственном примере в реальном шоу-бизнесе показал, что ему – место в индустрии. В фильме он сыграл вроде бы молодую версию себя – начинающего белого репера из бедного района Детройта.

Следует напомнить, что культовый трек Эминема Lose Yourself впервые прозвучал именно в "8 мили". За это артист получил премию Оскар в категории "Лучшая оригинальная песня". В частности, рэпер получил награду MTV Movie Awards в номинации "Прорыв года".

Трек Lose Yourself в фильме "8 миля": смотрите видео онлайн