В інтерв'ю для каналу BigBoyTV репер 50 Cent зізнався, що готує до зйомок власну адаптацію фільму, проте у форматі серіалу. Він не заглиблювався в подробиці, але запевнив, що робота над серіалом стартувала.

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Я збираюся показати "8 милю" на телебаченні. Це буде грандіозно. Я вже працюю над цим. Це буде не дурничка, 100%... Для мене важливо, щоб це зрозуміла молодь,

– прокоментував репер, проте не сказав, чи з'явиться Емінем у стрічці.

50 Cent додав, що нова версія "8 милі" необхідна для зміцнення спадщини Емінема, а новий серіал, на його думку, здивує глядачів своїми масштабами, порівнявши його з перезапуском "Принца з Беверлі-Гіллз".

Що відомо про фільм "8 миля"

Оригінальна американська стрічка "8 миля" Кертіса Хенсона розповідає про молодого білого репера Джимі Сміта Молодшого, який намагається отримати повагу й визнання серед чорношкірих реперів. Головну роль зіграв молодий репер Емінем, який на власному прикладі в реальному шоубізнесі показав, що йому – місце в індустрії. У фільмі він зіграв начебто молоду версію себе – білого репера-початківця з бідного району Детройта.

Варто нагадати, що культовий трек Емінема Lose Yourself вперше прозвучав саме у "8 милі". За це артист отримав премію Оскар у категорії "Найкраща оригінальна пісня". Зокрема репер отримав нагороду MTV Movie Awards у номінації "Прорив року".

Трек Lose Yourself у фільмі "8 миля": дивіться відео онлайн