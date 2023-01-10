Головну роль незмінно виконає Пенн Беджлі, який зіграв Джо Голдберга. Щоразу він придумує нову особистість та історію життя, аби спокусити та вразити нову пасію. Після його невдач та вбивств у США він перебирається у Європу, а саме – у Лондон. Там він стає професором Джонатаном Муром.

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Там герой намагається забути старі стосунки та вчинки і знайте нове кохання. Але незабаром Джо опиняється у дивній ситуації, коли розуміє, що він, можливо, не єдиний вбивця в Лондоні. Незнайомець не лише полює на членів вищого суспільства, а й знає особистість Джо та його минуле.

"Ти" 4 сезон: дивіться трейлер нового сезону

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Новий сезон презентують 9 лютого, а друга частина вийде в ефір за місяць, 9 березня. Трейлер нового сезону з'явився на ютубі стримінгу Netflix 9 березня і менше ніж добу його переглянули майже мільйон разів. Фанати вже діляться своїми враженнями від перших кадрів 4 сезону:

"Дуже подобається, як вони вміють робити кожен сезон особливим. У 1 сезоні ми бачимо основну історію кохання про "вовка та вівцю". У 2-му сезоні ми бачимо, як вовк закохується у вовка в овечій шкурі. У 3 сезоні ми бачимо, як вовки дбають про свою дитину та розривають один одного. У 4-му сезоні ми бачимо, як на вовка полює хижак";

"Кожний новий сезон завжди здається зовсім іншим, мені це подобається";

"Що мені завжди подобалося в цьому серіалі, так це їхня здатність точно передати атмосферу кожного місця, як в жодному іншому проєкті. Перший сезон був метушливим Нью-Йорком, другий сезон був підробкою Лос-Анджелеса, а третій сезон був клаустрофобним передмістям. Місця та люди завжди здавалися реальними, як речі, які ви могли зустріти у реальному житті";

"Те, як цей серіал продовжує винаходити знову і знову, залишаючись вірним своїй темі та повазі глядачів, зачаровує. Крім того, хто ще, крім мене, відчуває флюїди "Пліткарки", особливо в кінці, коли всі багаті діти витріщаються на нього?";

"Цей серіал стає все кращим щоразу, коли він виходить. Я ніколи не очікував, що мій улюблений персонаж, самотній хлопець, стане таким ідеальним героєм для такого проєкту. Пенн Беджлі, ти завжди такий вражаючий".

Перший сезон кінострічки "Ти" вийшов у 2018 році і відтоді постійно займає перші сходинки найпопулярніших серіалів після прем'єри. Другий сезон презентували у 2019 році, а третій – у 2021-му. У кінокартині взяли участь: Таті Габріель, Шарлотта Рітчі, Лукас Гейдж, Ед Спелірс, Тіллі Кіпер, Емі-Лі Гікман та інші. Варто додати, що телесеріал заснований на серії книг Керолайн Кепнес.