Сеть захватывает новый украинский сериал "Узнай меня": почему его надо посмотреть

Приближаются выходные, поэтому у каждого из нас будет возможность выделить больше времени на отдых, а заодно и посмотреть новый украинский сериал "Узнай меня".

Если вы уже давно хотели посмотреть что-то интересное, но все никак не могли найти что-то для себя, то на этот раз вам точно не придется ничего искать, потому что новый сериал уже захватил многих зрителей с первой серии.

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Что известно о сериале "Узнай меня"

Папа главной героини криминального сериала "Узнай меня" бывший полицейский, который строго воспитывал дочь Веру. Чтобы уберечь ее от окружающих, отец многое запрещал девушке, но так было не всегда. Всю их жизнь изменил один жуткий случай, о котором вы можете узнать в мелодраме.

Подруга Веры полная ее противоположность – уверенная, раскованная и дерзкая. Их дружбе удивляются даже преподаватели университета, поскольку для Екатерины обучение не в приоритете, потому что девушка сосредоточена на устройстве личной жизни. Чтобы найти успешного мужчину, она поехала в клуб, взяв с собой Веру. Чем закончится знакомство вы сможете узнать в сериале.

Кто сыграл в сериале "Узнай меня"

В новой ленте роли сыграли Клавдия Дрозд, Евгений Лесничий, Марк Дробот, Виктория Литвиненко, Полина Носихина, Елена Олейникова, Виктор Жданов, Лариса Руснак, Дарья Творонович, Инна Капинос, Владимир Филатов, Алексей Быш.

Автором сценария является Евгения Савиченко, а режиссером-постановщиком Александр Богданенко. Полное название сериала "Узнай меня. Изменить себя и начать сначала". Серии сериала можно посмотреть в ютубе.

Что еще посмотреть на выходных

Новинки 2024 года и интересные ленты от Netflix – безупречный вариант для вечернего просмотра. Даша Астафьева порекомендовала четыре увлекательных сериала для вечернего просмотра. Это сериал "Оленя", "Рипли", "Настоящий мужчина" и "Вражда: Капоте против лебедей".