Якщо ви вже давно хотіли подивитися щось цікаве, але все ніяк не могли знайти щось для себе, то цього разу вам точно не доведеться нічого шукати, бо новий серіал вже захопив багатьох глядачів з першої серії, пише Кіно 24.

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Що відомо про серіал "Впізнай мене"

Тато головної героїні кримінального серіалу "Впізнай мене" колишній поліцейський, який суворо виховував доньку Віру. Щоб вберегти її від оточуючих, батько багато чого забороняв дівчині, але так було не завжди. Все їхнє життя змінив один моторошний випадок, про який ви можете дізнатися у мелодрамі.

Подруга Віри повна її протилежність – впевнена, розкута та зухвала. Їхній дружбі дивуються навіть викладачі університету, оскільки для Катерини навчання не є в пріоритеті, бо дівчина зосереджена на влаштуванні особистого життя. Щоб віднайти успішного чоловіка, вона поїхала до клубу, взявши з собою Віру. Чим закінчиться знайомство ви зможете дізнатися у серіалі.

Хто зіграв у серіалі "Впізнай мене"

У новій стрічці ролі зіграли Клавдія Дрозд, Євгеній Лісничий, Марк Дробот, Вікторія Литвиненко, Поліна Носихіна, Олена Олейнікова, Віктор Жданов, Лариса Руснак, Дарія Творонович, Інна Капінос, Володимир Філатов, Олексій Биш.

Авторкою сценарію є Євгенія Савиченко, а режисером-постановником Олександр Богданенко. Повна назва серіалу «Впізнай мене. Змінити себе та почати спочатку». Серії серіалу можна переглянути в ютубі.

Що ще подивитися на вихідних

Новинки 2024 року та цікаві стрічки від Netflix – бездоганний варіант для вечірнього перегляду. Даша Астаф'єва порекомендувала чотири захопливі серіали для вечірнього перегляду. Це серіал "Оленя", "Ріплі", "Справжній чоловік" та "Ворожнеча: Капоте проти лебедів".