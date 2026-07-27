Могла стать голосом "Ведьмака": Monokate сделала болезненное признание через пять лет

Иногда карьеру меняет не талант и даже не конкуренция, а одно непрочитанное письмо. Именно из-за такой досадной ошибки Monokate (Екатерина Павленко) упустила шанс спеть в саундтреке в культовый сериал "Ведьмак" от Netflix.

О неожиданной истории Екатерина рассказала не в интервью и не во время большого эфира, а в комментариях под сообщением певицы Юлии Витранюк . И опубликовала видео с импровизацией и шутливо написала: "Возьмите меня кто-то записывать треки в "Ведьмак".



Monokate (Екатерина Павленко) о сериале "Ведьмак" / Скриншот с Тредс



Похоже, эта тема затронула Monokate за живое.

По болезненному. Нам на почту пришло письмо от создателей "Ведьмака", что они хотят мой голос в саундтрек. На него "забыли" ответить, – написала исполнительница.

По словам певицы, эта история произошла около пяти лет назад – именно тогда, когда сериал Netflix был на пике популярности, а группа Go_A, фронтвумен которой тогда была Екатерина Павленко, активно заявляла о себе на международной сцене.



Monokate (Екатерина Павленко) о сериале "Ведьмак" / Скриншот с Тредс



Сложно не задуматься, как могла бы сложиться эта история, если бы кто-нибудь вовремя открыл почту. Ведь уникальный аутентичный вокал Павленко давно стал визитной карточкой, а музыка "Ведьмака" неоднократно удивляла неожиданными голосами и этническими мотивами.

Сама Monokate не уточнила, кто не ответил на сообщение и почему это произошло. Но даже через пять лет эта история, похоже, до сих пор остается для нее болезненной.

Екатерина Павленко прославилась как солистка Go_A, которая в 2021 году заставила всю Европу гуглить, что такое "Шум". Теперь певица работает над сольным проектом Monokate, где продолжает смело экспериментировать со звучанием.

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