Оboz.ua рассказывает, что Горбунов сказал о работе со Станиславом Бокланом, которого нередко называют человеком с непростым характером.

Продюсер фильма "Поезд "Червона рута" признался, что знаком с Бокланом почти 30 лет. Они подружились еще тогда, когда Горбунов только переехал в Киев, и с тех пор поддерживают отношения.



Станислав Бокланов / Фото FILM.UA



Слухи о "непростом характере" актера Горбунова не удивляют. Более того, он относится к ним с юмором.

Да, говорят, что у него непростой характер. Но покажите мне творческого человека с простым характером, – сказал продюсер.

По словам Горбунова, Боклан – эмоциональный, поэтому во время работы они иногда могут спорить даже на повышенных тонах. Впрочем, эти споры касаются исключительно творческого процесса.

Продюсер подчеркнул, что очень ценит опыт актера. Говорит, Боклан часто предлагает решения, о которых команда даже не задумывалась, а младшие коллеги охотно прислушиваются к его советам.

Горбунов также объяснил, что хорошо понимает актеров, ведь сам много лет работает перед камерой. Именно поэтому уверен: кино невозможно создать силами одного человека.

Без продюсера не будет фильма, но без актеров его тоже не будет, – отметил он.

В то же время Горбунов добавил, что последнее слово на съемочной площадке всегда должно оставаться за режиссером. Ведь именно он видит, как отдельные сцены в конце концов сложатся в целостную историю.

А мы напоминаем, что премьера фильма "Поезд "Красная рута" состоится уже 20 августа.