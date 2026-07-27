Оboz.ua розповідає, що Горбунов сказав про роботу зі Станіславом Бокланом, якого нерідко називають людиною з непростим характером.

Продюсер фільму "Потяг "Червона рута" зізнався, що знайомий із Бокланом майже 30 років. Вони потоваришували ще тоді, коли Горбунов лише переїхав до Києва, і відтоді підтримують стосунки.



Станіслав Бокланов / Фото FILM.UA



Чутки про "непростий характер" актора Горбунова не дивують. Ба більше, він ставиться до них із гумором.

Так, кажуть, що в нього непростий характер. Але покажіть мені творчу людину з простим характером, – сказав продюсер.

За словами Горбунова, Боклан – емоційний, тому під час роботи вони іноді можуть сперечатися, навіть на підвищених тонах. Втім, ці суперечки стосуються виключно творчого процесу.

Продюсер наголосив, що дуже цінує досвід актора. Каже, Боклан нерідко пропонує рішення, про які команда навіть не замислювалася, а молодші колеги охоче прислухаються до його порад.

Горбунов також пояснив, що добре розуміє акторів, адже сам багато років працює перед камерою. Саме тому переконаний: кіно неможливо створити силами однієї людини.

Без продюсера не буде фільму, але без акторів його теж не буде, – зазначив він.

Водночас Горбунов додав, що останнє слово на знімальному майданчику завжди має залишатися за режисером. Адже саме він бачить, як окремі сцени зрештою складуться в цілісну історію.

А ми нагадуємо, що прем’єра фільму "Потяг "Червона рута" відбудеться вже 20 серпня.



