Про несподівану історію Катерина розповіла не в інтерв'ю й не під час великого ефіру, а в коментарях під дописом співачки Юлії Вітранюк. Та опублікувала відео з імпровізацією та жартівливо написала: "Візьміть вже мене хтось записувати треки до "Відьмака".



Monokate (Катерина Павленко) про серіал "Відьмак" / Скріншот з Тредс



Схоже, ця тема зачепила Monokate за живе.

По болючому. Нам на пошту прийшов лист від творців "Відьмака", що вони хочуть мій голос у саундтрек. На нього "забули" відповісти, – написала виконавиця.

За словами співачки, ця історія сталася близько п'яти років тому – саме тоді, коли серіал Netflix був на піку популярності, а гурт Go_A, фронтвумен якого тоді була Катерина Павленко, активно заявляв про себе на міжнародній сцені.



Monokate (Катерина Павленко) про серіал "Відьмак" / Скріншот з Тредс



Складно не замислитися, як могла б скластися ця історія, якби хтось вчасно відкрив пошту. Адже унікальний автентичний вокал Павленко давно став її візитівкою, а музика "Відьмака" неодноразово дивувала несподіваними голосами та етнічними мотивами.

Сама Monokate не уточнила, хто саме не відповів на повідомлення та чому це сталося. Але навіть через п'ять років ця історія, схоже, досі залишається для неї болючою.

Катерина Павленко прославилася як солістка Go_A, які у 2021 році змусили всю Європу гуглити, що таке "Шум". Тепер співачка працює над сольним проєктом Monokate, де продовжує сміливо експериментувати зі звучанням.

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