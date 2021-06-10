Охота за золотом продолжится: Netflix покажет второй сезон детективного сериала Outer Banks

На своей ютуб-странице Netflix опубликовал трейлер ко второму сезону увлекательного детективного сериала "Внешние отмели". Премьера продолжения состоится 30 июля 2021 года.

Что известно о втором сезоне сериала "Внешние отмели"

Криминальный боевик с участием Чейза Стоукса, Мейделин Кляйн и Бейли Мэдисон впервые появился на Netflix в середине апреля 2020 года.

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Всего было выпущено десять эпизодов, и теперь все внимание сосредоточено на втором сезоне.

Интересно, что информация о продолжении сериала появилась сразу после выхода первой части в 2020 году. И это было ощутимо после просмотра ленты, она выглядела незаконченной.

Вскоре после этого было опубликовано видео, в котором все участники выразили свое волнение относительно второго сезона.

14 мая 2021 года Netflix представил несколько фотографий нового сезона, а также выпустил "летнее" видео 2021 года.

Актерский состав второго сезона сериала "Внешние отмели"

Ожидается, что все звезды первого сезона снова сыграют свои роли в следующих эпизодах:

Чейз Стоукс;

Мейделин Кляйн;

Бейли Мэдисон.

В середине апреля 2021 года подтвердили, что Карласия Грант присоединится ко второму сезону. Она сыграет Клео, которую описывают так: "Клео – девушка из Нассау, уверенная и бесстрашная".

Новые актеры, которые сыграют во втором сезоне:

Ник Лоуренс;

Шейн Миклетт;

Элизабет Митчелл.



Скриншот из инстаграма Элизабет Митчелл / Фото Инстаграм Элизабет Митчелл

Так рада присоединиться к этому шоу! Замечательный талантливый состав. Невероятная команда. Съемки в раю и персонаж, которого я не могу дождаться,

– написала Элизабет Митчелл в своем инстаграме.

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Чего ждать от второго сезона "Внешние отмели"

В течение всей серии мы следим за группой подростков, которые используют карту сокровищ, которая, по-видимому, показывает, где спрятано золото на 400 миллионов долларов, затонувшее вместе с торговым кораблем. Невероятное путешествие к кораблю, увидев который возникает еще больше вопросов – а где же золото?



Кадр из фильма Outer Banks / Фото Kinorium

В разговоре с Netflix Life Чейз Стоукс заинтриговал сюжетом второго сезона:

"То, что точно я могу сказать, это то, что в этом сезоне все очень усердно работали. Спектакли стали более тонкими, а сюжет – заостренным. Я думаю, что это история, которая действительно найдет отклик среди людей. Я так горжусь актерами и съемочной группой в этом сезоне. Могу сказать, что это будет еще одна дикая поездка. Знаете, Outer Banks не разочарует. Я думаю, люди действительно будут рады увидеть второй сезон", – заверил актер.

Продюсер ленты продолжил: "Безусловно, будут новые загадки и новые идеи. Все это происходит по мотивам одной и той же истории, но она разветвляется по направлениям, которые, надеюсь, публика не ожидает".

"Внешние отмели"​ 2021: официальный трейлер второго сезона