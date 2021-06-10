Стриминговый сервис Apple TV впервые выпустил трейлер с анонсами новых проектов, в одном из которых зрители узнали героиню Дженнифер Энистон. Поклонники сериала уже больше года ждут продолжения сериала, съемки которого были приостановлены в связи с пандемией COVID-19.

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В январе 2021 года актриса опубликовала в своем инстаграме фотографии со своим стилистом Крисом Макмилланом. На фото они позируют в гримерке актрисы. В подписи к этим фото Дженнифер сообщила, что они наконец вернулись к съемкам второго сезона шоу.

Премьера первого сезона сериала состоялась 1 ноября 2019 года.

Что показали в тизере The Morning Show

Зрители могут поймать всего лишь несколько коротких интригующих кадров. На одном из них мы увидели Дженнифер в образе Алекс Леви, которая радуется сияющему снегу. На другом кадре – Риз Уизерспун, играющая коллегу героини Дженнифер Брэдли Джексон, задумчиво лежит на кровати.

Искру интриги в тизере будущего проекта добавил кадр, где президент телеканала Кори Эллисон (Билли Крудап) обращается к Алекс со словами: "Я умоляю тебя вернуться ко мне", – анонсируя возможное возобновление их сотрудничества.



Кадр из тизера второго сезона "Утреннего шоу" / Скриншот

Что рассказывает сюжет первого сезона Morning Show

Сериал предлагает зрителю историю о ведущей "Утреннего шоу" Алекс Леви (Дженифер Энистон). Тележурналистка неожиданно узнает, что ее коллега Митч (Стив Карелл), с которым она вместе работала 15 лет, был обвинен в сексуальных домогательствах и уволен с работы. В попытках спасти шоу продюсеры берут на работу молодую журналистку без опыта телеэфира – Брэдли Джексон (Риз Уизерспун). Между Леви и Джексон начинается соперничество, которое приводит к невероятной химии (то бишь дружбе) на экране.

Интересно. Первый сезон "Утреннего шоу" был номинирован на "Золотой глобус", а также получил премии SAG Awards и Critics' Choice Television Award.

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