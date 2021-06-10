Стримінговий сервіс Apple TV вперше випустив трейлер з анонсами нових проєктів, серед яких глядачі впізнали героїню Дженніфер Еністон. Шанувальники серіалу вже більше року чекають на продовження серіалу, фільмування якого було призупинено у зв'язку із пандемією COVID-19.

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У січні 2021 року акторка опублікувала в своєму інстаграмі фотографії зі своїм стилістом Крісом Макмілланом. На фото вони позують в гримерці акторки. У підписі до цих фото Дженніфер повідомила, що вони нарешті повернулись до зйомок другого сезону шоу.

Прем'єра першого сезону серіалу відбулась 1 листопада 2019 року.

Що показали у тизері The Morning Show

Глядачі можуть спіймати всього лише декілька коротких інтригуючих кадрів. На одному із них ми побачили Дженніфер в образі Алекс Леві, яка радіє сяючому снігу. На іншому кадрі – Різ Візерспун, яка грає колегу героїні Дженніфер – Бредлі Джексон задумливо лежить на ліжку.

Іскру інтриги в тизері майбутнього проєкту додав кадр, де президент телеканалу Корі Еллісон (Біллі Крудап) звертається до Алекс зі словами: "Я благаю тебе повернутися до мене", – анонсуючи можливе відновлення їх співпраці.



Кадр з тизеру другого сезону "Ранкового шоу" / Скриншот

Що розповідає сюжет першого сезону Morning Show

Серіал пропонує глядачеві історію про провідну ведучу "Ранкового шоу" Алекс Леві (Дженіфер Еністон). Тележурналістка несподівано дізнається, що її колега Мітч (Стів Карелл), з яким вона разом працювала 15 років, був звинувачений в сексуальних домаганнях та звільнений з роботи. У спробах врятувати шоу продюсери беруть на роботу молоду журналістку без досвіду телеетеру – Бредлі Джексон (Різ Візерспун). Між Леві та Джексон починається суперництво, яке призводить до неймовірної хімії (чи то пак дружби) на екрані.

Цікаво. Перший сезон "Ранкового шоу" був номінований на "Золотий глобус", а також здобув премії SAG Awards та Critics' Choice Television Award.

"Ранкове шоу" 2021: дивіться тизер серіалу