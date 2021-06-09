В украинской озвучке эксклюзивно на украинском сервисе OLL.TV эпизод "Друзья: Воссоединение" выйдет 10 июня 2021 года. А пока опубликован трейлер уже со "старыми" украинскими голосами "Друзей".

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Мы очень обрадовались выходу "Друзья: Воссоединение" не только как сервис, но и как люди, выросшие на "Друзьях,

– говорит Виталий Чирков, директор по контенту OLL.TV

"Конечно, хотелось, чтобы украинцы могли увидеть премьеру как можно раньше, поэтому сначала мы опубликовали специальный эпизод с титрами, потом – с доступным переводом. Но, понятно, что для Украины и всех людей, которые были и являются поклонниками этой истории, существует культовый перевод в дубляже телеканала "1+1". Так появилась идея с помощью наших друзей из "Так Треба Продакшн" найти актеров, которые озвучивали сериал 17 лет назад, и дублировать их голосами тех же персонажей и точно так же, как это было тогда. Слава Богу, у нас это получилось! Теперь украинский зритель может смотреть "Друзей" так, как он любит, как привык и как надо на самом деле".

Как и в озвучке оригинального сериала 2000-х, всех персонажей дублируют на украинском языке двое актеров. Евгений Пашин снова стал голосами Росса, Чендлера и Джоуи, а также других мужских персонажей. А Лариса Руснак – Рейчел, Моники, Фиби и других героинь.



"Друзья: Воссоединение" / Фото HBO Max

В "Так Треба Продакшн" сам процесс называют "качественным озвучиванием оригинальной адаптации". По технологии записи это дубляж, но по результату выглядит озвучкой. Именно такой, какой в свое время она была у "1+1". Это придумано для того, чтобы максимально "приблизить" голоса, и они воспринимались фанатами так же органично, как и сериал.

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Реакция актеров на просьбу вновь озвучить "Друзей"

Сами актеры на предложение принять участие в легальной официальной адаптации "Друзья: Воссоединение" отреагировали с восторгом. Ведь они прожили с ними 234 серии, а это – значительный кусок жизни.

Когда мне предложили этот проект, я безумно обрадовалась!

– говорит Лариса.

"Всегда очень любила этот сериал. Даже не думала, что он просто взорвется через такой длительный период. В последнее время часто слышу от молодежи, что "Друзья" стали чрезвычайно популярными, и меня это очень радует! Шикарный сериал, такой откровенный, честный. В нем говорят простым человеческим языком, который попадает прямо в сердце. И это круто. Ведь качественный продукт воспитывает всех нас", – дополнила актриса.

Своих первых "Друзей" Лариса и Евгений озвучивали почти год. За одну смену делали по несколько серий.

"Это был длительный и насыщенный период. У меня воспоминания об этом проекте связаны с постоянным желанием спать, – смеется актриса. – Я тогда была без автомобиля, с маленьким ребенком, бегала с ним между роботами и очень уставала. На "Друзьях" засыпала между репликами. Пашку (Евгения Пашина) просила: "Разбудишь, когда будут мои сцены!"



Евгений Пашин / Фото Кинориум

Евгений Пашин признается, что в 1998-1999 годах часто цитировал героев сериала в реальной жизни, пересказывал их шутки – так ему нравился этот проект, его персонажи.

Получал большое удовольствие от этой работы,

– вспоминает Евгений.

"Бывало, читал реплики, отрывался от текста, хохотал и снова продолжал. Я озвучил сотни сериалов, не говоря уже о фильмах, и, на мой взгляд, реально смешные можно пересчитать по пальцам одной руки. Здесь же – однозначно смешно, очень остроумно, замечательно сыграно, написано. Один из немногих сериалов, который я воспринимал и как зритель. Эта шестерка – мастера с большой буквы! Я пытался понять, кто из них генератор этого юмора, шуток, кто задает тон? Мне казалось, что это Мэттью Перри. Мой любимец", – дополнил актер.

Как озвучивали "Друзей" Евгений Пашин и Лариса Руснак: