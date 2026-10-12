Как сообщает Tempo, 10 октября на фестивале New York Comic Con был представлен новый трейлер сериала "Бегущий по лезвию 2099". Главные роли исполнили лауреат премии "Оскар" Мишель Йео и звезда сериала "Эйфория" Хантер Шафер. И, судя по первым кадрам, зрителей ждет мрачное будущее, в котором человечество наконец-то получило расплату за свои технологические эксперименты. Об этом сообщает Variety.

Что будет в сериале "Бегущий по лезвию 2099"

События будут разворачиваться через 50 лет после финала фильма "Бегущий по лезвию 2049". За это время мир кардинально изменился: репликанты – искусственно созданные человекоподобные существа – победили в восстании и захватили власть над Лос-Анджелесом. Теперь люди вынуждены мириться со статусом граждан второго сорта.

В центре сюжета – репликантка Олвен в исполнении Мишель Йео, которой осталось жить считаные дни. Она объединяется с беглянкой Корой, которую сыграла Хантер Шафер. Вместе героиням предстоит найти загадочного беглеца, который скрывает тайну, способную разрушить хрупкий порядок в городе.



"Бегущий по лезвию 2099": смотреть трейлер

Когда премьера и кто работал над сериалом

Премьера сериала "Бегущий по лезвию 2099" состоится 25 ноября 2026 года на Prime Video. Причем все восемь эпизодов станут доступны одновременно, так что поклонникам фантастики не придется неделями ждать развязки.

В актерский состав также вошли Мэтью Нидем, Том Берк, Шейла Атим и другие. Создателем сериала стала Силка Луиза, а одним из исполнительных продюсеров – Ридли Скотт, снявший оригинальный фильм 1982 года.



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