Як повідомляє Tempo, на фестивалі New York Comic Con 10 жовтня представили новий трейлер серіалу "Той, хто біжить по лезу 2099". Головні ролі виконали оскароносна Мішель Єо та зірка "Ейфорії" Гантер Шафер. І, судячи з перших кадрів, на глядачів чекає похмуре майбутнє, в якому людство нарешті отримало рахунок за власні технологічні експерименти. Про це повідомляє Variety.

Про що буде серіал "Той, хто біжить по лезу 2099"

Події розгортатимуться через 50 років після фіналу фільму "Той, хто біжить по лезу 2049". За цей час світ кардинально змінився: репліканти – штучно створені людиноподібні істоти – перемогли у повстанні та захопили владу над Лос-Анджелесом. Тепер люди змушені миритися зі статусом громадян другого сорту.

У центрі сюжету – реплікантка Олвен у виконанні Мішель Єо, якій залишилося жити лічені дні. Вона об'єднується з утікачкою Корою, яку зіграла Гантер Шафер. Разом героїні мають знайти загадкового втікача, який приховує таємницю, здатну зруйнувати крихкий порядок у місті.



"Той, хто біжить по лезу 2099": дивитись трейлер

Коли прем'єра та хто працював над серіалом

Прем'єра серіалу "Той, хто біжить по лезу 2099" відбудеться 25 листопада 2026 року на Prime Video. Причому всі вісім епізодів стануть доступними одночасно, тож прихильникам фантастики не доведеться тижнями чекати на розв'язку.

До акторського складу також увійшли Метью Нідем, Том Берк, Шейла Атім та інші. Творчинею серіалу стала Сілка Луїза, а одним із виконавчих продюсерів – Рідлі Скотт, який зняв оригінальний фільм 1982 року.



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