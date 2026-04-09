Этот украинский сериал уже имеет 5 сезонов: где его смотреть

Не так давно, 23 марта, на телеканале ICTV2 состоялась премьера 5 сезона популярного украинского сериала "Вскрытие покажет". Публика восхищена сюжетом и актерским составом.

Очевидно, что если бы в сериале были вопросы по сценарию, то, видимо, он не смог бы продержаться аж пять сезонов. Поэтому, если есть на уме посмотреть что-то украинское, что поразит сюжетными линиями, то 24 Канал рекомендует именно "Вскрытие покажет".

Что известно о сериале "Вскрытие покажет"?

Сериал рассказывает о работе судебно-медицинского Бюро, специалисты которого расследуют самые запутанные преступления. Судмедэксперт Яна Гончар творит чудеса – она находит доказательства убийств в телах жертв. На основании ее находок следователь Олег Гончар будет ловить преступников, а все эксперты Бюро будут помогать им.

Новый сезон стартовал 23 марта и его трансляция на ТВ продлится с понедельника по четверг в течение трех недель. Канал будет показывать по две серии каждый вечер. На этот раз зрителей ждут целых 24 серии. Кроме того, серии доступны на платформе YouTube.

