Этот украинский сериал уже имеет 5 сезонов: где его смотреть
- 5 сезон украинского сериала "Вскрытие покажет" стартовал 23 марта на ICTV2, с трансляцией с понедельника по четверг.
- Сериал рассказывает о судебно-медицинском Бюро, где эксперты расследуют преступления, а новый сезон состоит из 24 серий, доступных также на YouTube.
Не так давно, 23 марта, на телеканале ICTV2 состоялась премьера 5 сезона популярного украинского сериала "Вскрытие покажет". Публика восхищена сюжетом и актерским составом.
Очевидно, что если бы в сериале были вопросы по сценарию, то, видимо, он не смог бы продержаться аж пять сезонов. Поэтому, если есть на уме посмотреть что-то украинское, что поразит сюжетными линиями, то 24 Канал рекомендует именно "Вскрытие покажет".
Что известно о сериале "Вскрытие покажет"?
Сериал рассказывает о работе судебно-медицинского Бюро, специалисты которого расследуют самые запутанные преступления. Судмедэксперт Яна Гончар творит чудеса – она находит доказательства убийств в телах жертв. На основании ее находок следователь Олег Гончар будет ловить преступников, а все эксперты Бюро будут помогать им.
Новый сезон стартовал 23 марта и его трансляция на ТВ продлится с понедельника по четверг в течение трех недель. Канал будет показывать по две серии каждый вечер. На этот раз зрителей ждут целых 24 серии. Кроме того, серии доступны на платформе YouTube.
"Вскрытие покажет 5": смотрите онлайн трейлер сериала
Кроме того, в премьерном сезоне Олег и Яна будут пытаться выяснить, кто именно подставил Карпенко и почему на бюро постоянно давят правоохранители. К профессиональным вызовам добавятся личные: появление дочери и бывшей женщины Олега Гончара фатально повлияет на его отношения с Яной.
Интересный факт! Два премьерных эпизода сериала в эфире возглавили топ программ дня. Общий охват по всей Украине достиг более миллиона: перед экранами лента собрала 1,22 миллиона зрителей.
В главных ролях: Ольга Гришина, Артемий Егоров, Федор Гуринец, Игорь Портянко, Сергей Деньга, Виктория Билан-Ращук, к которым в новом сезоне присоединились Анастасия Пустовит, Марк Дробот, Фатима Горбенко, Полина Василина, Наталья Музычко.
