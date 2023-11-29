Узнайте в материале 24 Канала, какие секреты скрывает бэкстейдж сериала "Венздей" и почему он стал так популярен.

Смотрите также 5 фильмов, которые помогут дисциплинироваться

Интересные факты о сериале "Венздей"

Исполнительница главной роли, Дженна Ортега, решила самостоятельно создать вирусный танец в сериале, даже не имея опыта в хореографии. По ее словам, вдохновением для нее служили кадры из оригинального черно-белого сериала "Семейка Адамсов" 1960-х годов и архивные видеозаписи готовых танцев с 1980-х.

Вирусный танец "Венздей": смотрите онлайн сцену из сериала

В 2016 году в сериале "Жизнь Харли" Ортега спрогнозировала, что станет Венздей. По сюжету персонаж Дженни представляла собой девочку из большой семьи, которая в одном из эпизодов сказала пророческие слова.

Если бы моя семья была на днях недели, то я бы стала средой,

– сказала героиня Ортеги.

Дженна Ортега снималась в гороре "X" тогда, когда был кастинг на роль Венздей. В тот день у актрисы была сцена, где использовалась кинокровь и жуткий грим. Актриса попросила гримера сделать образ еще более страшным и, в таком виде, позвонила режиссеру сериала "Венздей" Тиму Бертону. Он очень оценил такой подход Дженни.

Сериал снимали на 70 различных локациях и 6 киностудиях, включая площадку, которая раньше использовалась для съемки "Дневников вампира".

Вещь – живой человек, выполняющий в сериале роль харизматической руки и верного советника главной героини. Создатели решили, что компьютерная графика не сможет передать точность движений человеческого запястья, поэтому для этой роли пригласили актера, постоянно находившегося в синем костюме и игравшего все сцены, используя только свою руку, чтобы создать идеальные кадры.

В сериале "Венздей" главная героиня никогда не моргает. Эту концепцию воплотил режиссер Тим Бертон, чтобы добиться глубокого и жуткого вида персонажа.

Прозвучавшая в сериале песня "Bloody Mary" известной исполнительницы Леди Гаги после бешеного успеха сериала получила "второе дыхание". Хотя композиция была представлена еще в 2011 году, после выхода сериала она заняла лидерские позиции на чартах iTunes, Apple Music и других музыкальных платформ.

Леди Гага "Bloody Mary": слушайте онлайн трек

Тим Бертон имел возможность срежиссировать фильм "Семейка Адамсов" в 1991 году, но отказался из-за работы над картиной "Бэтмен возвращается". После почти 20 лет он подписал контракт на создание анимационного фильма о монстрах, но этот проект не удался. Радует тот факт, что с третьей попытки он смог создать сериал, который оценили все.