Дізнайтесь у матеріалі 24 Каналу, які секрети приховує бекстейдж серіалу "Венздей" та чому він став таким популярним.

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Цікаві факти про серіал "Венздей"

Виконавиця головної ролі, Дженна Ортега, вирішила самостійно створити вірусний танець у серіалі, навіть не маючи досвіду в хореографії. За її словами, натхненням для неї служили кадри з оригінального чорно-білого серіалу "Сімейка Адамсів" 1960-х років і архівні відеозаписи танців готів з 1980-х.

Вірусний танець "Венздей": дивіться онлайн сцену з серіалу

У 2016 році в серіалі "Життя Харлі" Ортега спрогнозувала, що стане Венздей. За сюжетом, персонаж Дженні являла собою дівчинку з великої родини, яка в одному з епізодів сказала пророчі слова.

Якби моя родина була днями тижня, то я б стала середою,

– сказала героїня Ортеги.

Дженна Ортега знімалась у горорі "X" тоді, коли був кастинг на роль Венздей. У тому день в акторки була сцена, де використовувалася кіно-кров і моторошний грим. Акторка попросила гримера зробити образ ще страшнішим і, у такому вигляді, зателефонувала режисеру серіалу "Венздей" Тіму Бертону через відеодзвінок. Він дуже оцінив такий підхід Дженни.

Серіал знімали на 70 різних локаціях та 6 кіностудіях, включаючи майданчик, який раніше використовувався для знімання "Щоденників вампіра".

Річ – жива людина, яка в серіалі виконує роль харизматичної руки й вірного радника головної героїні. Творці вирішили, що комп'ютерна графіка не зможе передати точність рухів людського зап'ястка, тому для цієї ролі запросили актора, який постійно перебував у синьому костюмі й відігравав усі сцени, використовуючи лише свою руку, щоб створити ідеальні кадри.

У серіалі "Венздей" головна героїня ніколи не моргає. Цю концепцію втілив режисер Тім Бертон, щоб досягти глибокого та моторошного вигляду персонажа.

Пісня "Bloody Mary" відомої виконавиці Леді Гаги, яка прозвучала у серіалі, після шаленого успіху серіалу отримала "друге дихання". Хоча композиція була представлена ще у 2011 році, після виходу серіалу вона взяла лідерські позиції на чартах iTunes, Apple Music та інших музичних платформ.

Леді Гага "Bloody Mary": слухайте онлайн трек

Тім Бертон мав можливість зрежисувати фільм "Сімейка Адамсів" у 1991 році, але відмовився через роботу над картиною "Бетмен повертається". Після майже 20 років він підписав контракт на створення анімаційного фільму про монстрів, але цей проєкт не вдався. Тішить той факт, що з третьої спроби він зміг створити серіал, який оцінили всі.