5 топовых сериалов, которые надо посмотреть до конца 2024 года

2024 год был довольно насыщенным для киноиндустрии. Абсолютно новые сериалы, свежие сезоны тех проектов, которые уже полюбились зрителям, продолжения или приквелы. Год уже подходит к концу, а это значит, что пришло время догнать самых заядлых киноманов и посмотреть стоящие сериалы.

24 Канал расскажет о сериалах, которые были в топах в 2024 году. Если вы в поисках чего-то увлекательного до конца года – это идеальные варианты.

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"Сегун"

Жанр: историческая драма

Рейтинг IMDb: 8.6

Сериал рассказывает о двух амбициозных мужчинах из разных миров - английском моряке Джоне Блейкторне и лорде Торанага, который враждует со своими соперниками в Японии. К их компании присоединяется леди Марико – женщина с невероятными навыками.

"Сегун": смотрите трейлер онлайн

"Олененок"

Жанр: драма, черная комедия, триллер

Рейтинг IMDb: 7.7

Шоу базируется на реальном опыте его создателя – Ричарда Гадда. В центре сюжета – бармен, который работает в пабе и подвергается преследованиям от клиентки. На этом фоне главный герой переживает болезненные воспоминания о сексуальном насилии и проблемы в личной жизни.

"Олененок": смотрите трейлер онлайн

"Фолаут"

Жанр: постапокалиптическая драма

Рейтинг IMDb: 8.4

Сериал показывает последствия ядерной войны в альтернативной истории, где развитие ядерного оружия после Второй мировой привело к появлению нового общества. Люди борются за ресурсы, живут в хранилищах из-за радиации и пытаются защититься не только от воров, но и от мутантов.

"Фолаут": смотрите трейлер онлайн

"Пингвин"

Жанр: криминал, драма, нуар

Рейтинг IMDb: 8.7

События сериала разворачиваются через неделю после событий в "Бэтмене" и рассказывают, что происходит с Готэмом после того, как к власти приходит Пингвин. Его конкуренткой становится безжалостная серийная убийца – София.

"Пингвин": смотрите трейлер онлайн

"Рипли"

Жанр: психологический триллер

Рейтинг IMDb: 8.1

После нескольких экранизаций рассказов об эксцентричном Томе Рипли, его на экране воплотил Эндрю Скотт. События происходят в Нью-Йорке 60-х годов, когда богатый мужчина нанимает Рипли, чтобы тот полетел в Италию и заставил его сына вернуться. Но дела идут не по плану.

"Рипли": смотрите трейлер онлайн

2024 год был богатым на захватывающие сериалы. Независимо от того, что вам нравится - фэнтези, криминал или драма - вы точно найдете что-то для себя.